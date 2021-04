Le «  Director’s Cut  » de Rocky IV s’appellera désormais «  Rocky vs Drago  »

En août 2020, l’acteur et réalisateur Sylvester Stallone a surpris les fans de la saga «Rocky», l’une de ses œuvres les plus emblématiques, qu’il travaillait sur une réédition du quatrième opus de la franchise, sorti en 1985, mettant en vedette Ivan Drago, l’un des adversaires les plus redoutables que Rocky Balboa ait jamais affrontés.

Auparavant, Stallone avait confirmé que la nouvelle « coupe du réalisateur » était déjà terminée et il a à nouveau contacté ses fans pour révéler que le film aura désormais le titre de « Rocky vs Drago: The Ultimate Director’s Cut », prévoyant également que son lancement sera accompagné d’un documentaire sur la création de cette nouvelle coupe.

Maintenant avec de bonnes nouvelles. Nous avons filmé un nouveau documentaire des coulisses tout en rééditant Rocky 4. C’est un petit avant-goût », a écrit Stallone sur son compte Instagram partageant un extrait du documentaire, qui s’intitulera« Keep Punching: The Present Meets the Passé « .

Stallone souligne dans la séquence «Keep Punching» que si un cinéaste réédite un de ses propres films, il est assuré de l’aborder avec sensibilité, sagesse et confiance en sachant ce qu’il fait.

«Nous avons tous le droit de suivre nos rêves, de nous accrocher à nos croyances, car à la fin, c’est tout ce que vous avez et si vous continuez à y croire, vos rêves finiront par se réaliser», dit Stallone.

Il n’a pas encore été confirmé à quel point la nouvelle coupe de «Rocky IV» sera étendue, bien que certains de ses éléments aient déjà été évoqués. Par exemple, le combat d’ouverture entre Apollo Creed (Carl Weathers) et Ivan Drago (Dolph Lundgren) aura plus de séquences, ainsi que l’élimination totale du robot majordome de Paulie (Burt Young).

Bien qu’il n’y ait pas de fenêtre approximative pour sa sortie, on pense que Stallone préparerait l’arrivée de la nouvelle coupe du film avec le documentaire à un moment donné en 2021.