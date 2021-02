Le directeur qui a occupé un emploi de nuit chez Walmart trouve un nouveau moyen d’aider ses étudiants pendant la pandémie

Les étudiants à travers les États-Unis ont eu leur part de difficultés à fréquenter l’école pendant la pandémie. Mais pour les communautés très pauvres, les défis se multiplient.

Sans un accès facile à l’apprentissage en ligne, un soutien éducatif coûteux et du matériel d’apprentissage coûteux, de nombreuses familles à faible revenu ont plus de difficulté que jamais à faire suivre leurs études secondaires à leurs enfants.

Maintenant, le directeur qui a acquis une renommée virale pour avoir pris le quart de nuit dans un Walmart local pour aider ses étudiants dans le besoin est à autre chose, et le personnel dévoué de la North Charleston High School en Caroline du Sud trouve de nouvelles façons de soutenir leurs étudiants pendant des temps sans précédent.

Ils font savoir à leurs élèves que personne ne sera laissé pour compte alors qu’ils descendent dans la rue pour aider ceux qui ont des difficultés avec leurs notes.

Le corps étudiant de la North Charleston High School est majoritairement noir et beaucoup proviennent de ménages à faible revenu. Pour ces adolescents, le fardeau financier fait souvent de la concentration sur l’éducation un défi.

Reconnaissant qu’une éducation de haute qualité s’étend au-delà de la salle de classe, le personnel de l’école visite les maisons d’adolescents en difficulté pour leur apporter l’aide supplémentaire dont ils ont besoin.

Un samedi matin du 30 janvier, les enseignants, les directeurs adjoints et le personnel du lycée ont rendu visite à plus de 100 enfants aux prises avec de mauvaises notes pour offrir de l’aide et un visage amical en cas de besoin.

Le personnel était divisé en petits groupes, tous portaient des masques et maintenaient des règles de distanciation sociale en frappant aux portes pour entrer en contact avec les étudiants et les informer des soutiens à leur disposition.

Le directeur adjoint Tony Boyer, qui a coordonné l’événement, a déclaré aux étudiants: «Nous voulons simplement que vous sachiez que nous sommes là pour vous soutenir. Vous faites partie de notre famille.

Plus de la moitié des 800 élèves de l’école suivent des cours en ligne uniquement depuis le début de la pandémie.Par conséquent, parmi les fournitures données aux étudiants, il y avait un point d’accès mobile pour aider les enfants qui n’ont pas accès à Internet.

L’école s’est donné pour mission de garder les enfants engagés depuis le début de l’année scolaire. En septembre, lorsque le personnel a remarqué que plus de la moitié des élèves ne suivaient pas régulièrement les cours ou échouaient, ils ont décidé de l’intensifier.

Ayant déjà contacté plus des deux tiers des enfants disparus, cette initiative porte-à-porte fait un effort supplémentaire – littéralement – pour s’assurer que ces élèves se rendent compte que leurs notes comptent.

L’école fait la une des journaux pour toutes les bonnes raisons grâce à cette initiative et au travail de leur directeur Henry Darby, qui a pris un travail de nuit chez Walmart pour recueillir des fonds pour ses élèves.

Son histoire est devenue virale au début de cette année lorsque les gens ont appris qu’il travaillait par quarts de 22 h 00 à 7 h 00 et qu’il donnait ses revenus à des étudiants issus de ménages à faible revenu.

Cela a incité le géant de la vente au détail à écrire un chèque de 50 000 € à l’école, mais même ce don généreux ne peut remplacer la valeur du soutien éducatif.

L’engagement de Darby envers ses élèves a inspiré le reste de son personnel à commencer leurs visites à domicile.

Les enseignants de l’école font déjà des séances de tutorat en ligne gratuitement après les heures de bureau, mais aller voir les enfants directement à l’enregistrement et découvrir exactement ce dont ils ont besoin de leurs professeurs fera sans aucun doute toute la différence dans la vie de ces lycéens.

