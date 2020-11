Le directeur général de Jaguars Fire, Dave Caldwell, est tombé à un record de 1 à 10

Les Jags ont licencié leur directeur général, Dave Caldwell, après être tombé à 1-10 cette saison.

Les Jaguars de Jacksonville ont limogé le directeur général Dave Caldwell, a annoncé l’équipe après leur défaite 27-25 face aux Browns de Cleveland. Les Jags sont maintenant 1-10 et derniers dans le sud de l’AFC. « J’ai rencontré Dave Caldwell pour lui exprimer ma gratitude pour ses services aux Jaguars de Jacksonville en tant que directeur général », a déclaré le propriétaire Shad Khan dans un communiqué. « Dave était exceptionnellement engagé et déterminé à amener un gagnant à Jacksonville, mais malheureusement, ses efforts n’ont pas été récompensés par les résultats que nos fans méritent et notre organisation attend. Notre opération de football a besoin d’un nouveau leadership, et nous l’aurons avec un nouveau directeur général. en 2021. » Caldwell était le directeur général des Jags depuis 2013, enregistrant une seule saison gagnante en son temps avec l’organisation. En plus de Caldwell, l’entraîneur-directeur général des Houston Texans Bill O’Brien, Bob Quinn des Detroit Lions et Thomas Dimitroff des Atlanta Falcons ont tous été licenciés au cours de la saison. Trent Baalke servira de directeur général par intérim jusqu’à ce qu’un nouveau directeur soit embauché. L’équipe devrait terminer la saison avec un choix parmi les trois premiers du repêchage de la NFL 2021, à moins d’une séquence de victoires imprévue pour terminer l’année. Les Jags joueront les Vikings dimanche prochain à 13h00. [Via]