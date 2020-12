Le directeur général de BioWare, Casey Hudson, quitte l’entreprise après 20 ans, aux côtés du producteur de Dragon Age, Mark Darrah

Si vous êtes fan de BioWare, vous avez probablement entendu parler de Casey Hudson. Il est un nom majeur du développeur depuis près de 20 ans, dont trois en tant que directeur général du studio.

Hudson a présidé les trois jeux originaux de Mass Effect et est devenu le directeur général en 2017 après une interruption de trois ans.

Maintenant, Hudson, avec un autre pilier de BioWare Mark Darrah, quittera BioWare, comme l’a confirmé la société mère EA.

Selon l’annonce, les deux ont décidé de «prendre leur retraite».

EA n’a pas encore nommé de remplaçant pour Hudson et est actuellement en train de trouver un nouveau directeur général.

Eh bien mes amis, après près de 20 ans au total avec BioWare dont 3 en tant que Studio GM, le moment est venu pour moi de passer à autre chose et de faire place à la prochaine génération de chefs de studio. Mon article complet ici: https: //t.co/aCcjiAR9bG – Casey Hudson (@CaseyDHudson) 3 décembre 2020

« Eh bien mes amis, après près de 20 ans au total avec BioWare, dont trois ans en tant que Studio GM, le moment est venu pour moi de passer à autre chose et de faire place à la prochaine génération de chefs de studio », a déclaré Hudson sur Twitter.

Sur le site officiel de BioWare, il poursuit en disant: «Ce n’est pas une décision facile à prendre, et de grands changements comme celui-ci s’accompagnent toujours d’un certain degré de tristesse. Je vais manquer de pouvoir travailler chaque jour avec nos développeurs inspirants sur les projets les plus grands et les plus passionnants que je puisse imaginer. Mais je sais aussi que c’est le bon moment pour un changement, tant pour moi que pour BioWare. »

Darrah a été producteur exécutif de la franchise Dragon Age, qui est actuellement en train de créer un quatrième titre. Il sera remplacé par Christian Dailey, directeur du studio de BioWare Austin.

«Cela a été une décision très difficile pour moi», a déclaré Darrah. «L’équipe de développeurs incroyables sur Dragon Age rend ma vie plus complète et meilleure. Ils m’ont tellement appris. Mais le sla force de l’équipe est également ce qui rend cela possible. Je sais que Dragon Age ne survivra pas sans moi, il prospérera.

Il semble un peu étrange que deux grands noms de BioWare se retirent soudainement au milieu de tant de grands projets. Le Dragon Age 4 susmentionné, l’édition légendaire de Mass Effect et la relance d’Anthem sont tous en cours.

C’est aussi un peu fou que le directeur général d’un studio prenne sa retraite et que l’entreprise n’ait pas de remplaçant déjà aligné. En règle générale, lorsqu’une personne quitte un poste de premier plan comme celui de sa propre volonté, elle est planifiée à l’avance et elle aide à former son remplaçant.

Il convient également de noter que Hudson a présidé des flops récents comme Mass Effect: Andromeda et Anthem. Il était également l’une des figures clés qui a créé la fin de Mass Effect 3, qui était extrêmement impopulaire auprès de la base de fans.

La directrice des studios d’EA, Laura Miele, a publié une déclaration à propos de ces départs.

«Quand je pense à l’avenir de BioWare et à la prochaine génération de talents, je ne pourrais pas être plus confiant ou optimiste», a-t-elle déclaré. «Alors que nous nous tournons vers l’avenir du studio et les projets en cours de développement, la prochaine génération de talents BioWare dirige le studio vers l’avant et travaille sur des jeux incroyables que je sais que vous serez ravis d’expérimenter dans les années à venir.»