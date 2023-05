Le directeur d’une émission télévisée extraterrestre veut ramener le mystère dans la franchise pour le public moderne

Le Extraterrestre La franchise existe depuis près de 45 ans et pendant cette période, on pourrait affirmer que tout ce qui pouvait être fait avec les Xenomorphs a été fait. C’est pourquoi Noah Hawley veut apporter quelque chose de mystérieux et de nouveau à la saga dans son émission télévisée Alien sur FX.





Comme l’un des deux Extraterrestre projets actuellement en production, la série est en développement depuis 2020, avec FargoHawley prend la barre, tandis que le réalisateur original Ridley Scott est à bord en tant que producteur. Alors que les choses ont été relativement calmes sur les progrès de la série, les dernières semaines ont vu la série confirmée être en développement actif, et Sydney Chandler a confirmé jouer le rôle principal dans l’histoire qui sera une préquelle de l’horreur de science-fiction de Scott en 1979. film se déroulant sur Terre.

Tout en discutant du projet à l’Austin Film Society, Hawley a expliqué ce qui est important pour lui dans la façon dont la série doit plaire à un public moderne sans se sentir lente. Il a dit:

« Quand FX m’a demandé si j’étais intéressé par l’adaptation de ce qui est maintenant une franchise, mais pour moi, ce film a toujours été, j’ai dû réfléchir à ce qu’il en était du film qui m’a inspiré à l’origine et serais-je capable de créer cela pour un public . Bien sûr, vous ne pouvez voir Alien qu’une seule fois pour la première fois et il y a quelque chose de si imprévisible pour la créature au cœur de celui-ci, et de si dérangeant à ce sujet, qu’après 6 films, vous pensez « eh bien, peut-être qu’il n’y a plus de mystère là-dedans. ” Ce qui m’intéresse, c’est d’essayer de remystifier la franchise. La créature, l’histoire, pour un public moderne d’une manière que mes 15 ans ne trouveront pas lente, est l’exigence. «





La franchise Alien peut-elle être effrayante et nouvelle à nouveau ?

Marvel Comics/Gabriele Dell’Otto

Bien que Hawley ait raison lorsqu’il dit que vous ne pouvez être présenté qu’aux créatures de Extraterrestre une fois, la règle générale au-delà de cela est soit d’en faire plus, ce qui a été fait à la perfection dans Extraterrestresou créer des versions plus élaborées et de plus en plus ridicules, comme Résurrection extraterrestre‘s Alien/humain hybride, et le Predalien vu dans le Extraterrestre contre prédateurfilms. Il semble que Hawley n’envisage au moins pas de faire quelque chose comme ça, mais semble vouloir reculer un peu les choses, et cela ne peut être que bon pour la série.

Tout à fait de la même manière Proie a ramené le Predator à l’essentiel avec un effet impressionnant, le Extraterrestre La franchise peut très facilement filmer en cherchant à ramener le sentiment de terreur et d’inconnu à la franchise plutôt qu’un barrage de créatures en face, ce qui n’est tout simplement pas si effrayant.

Nous ne pouvons qu’attendre de savoir comment la série se déroulera, mais avec le film Alien de Fede Alvarez également en pleine production, c’est encore une fois une période passionnante pour les fans de la série. Extraterrestre la franchise.