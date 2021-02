Le directeur du Trésor américain Yellen rencontrera les principaux régulateurs financiers pour sonder la «  volatilité  » du marché après l’engouement pour GameStop

La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, rencontrera bientôt les principaux régulateurs financiers pour examiner la volatilité déclenchée après que les traders amateurs ont poussé le cours de l’action de GameStop à des sommets dans le but de punir les vendeurs à découvert de Wall Street.

Yellen convoquera le sit-down cette semaine, où elle rencontrera des responsables de la Securities and Exchange Commission (SEC), de la Réserve fédérale et de sa succursale de New York, ainsi que de la Commodity Futures Trading Commission, le Wall Street Journal a rapporté mardi, citant la porte-parole du Trésor, Alexandra LaManna.

«Le secrétaire Yellen estime que l’intégrité des marchés est importante et a demandé une discussion sur la récente volatilité des marchés financiers et sur la question de savoir si les activités récentes sont compatibles avec la protection des investisseurs et des marchés justes et efficaces». LaManna a déclaré au Journal.

La réunion devrait avoir lieu dès jeudi.

La secrétaire au Trésor aurait ressenti le besoin d’obtenir la permission des avocats en éthique avant de convoquer la réunion, selon ., car elle avait précédemment reçu un montant énorme de 810 000 € en frais de parole de l’un des fonds spéculatifs de Wall Street à la fin de la courte compression GameStop, Citadel LLC. Ces paiements ne représentaient qu’une fraction des 7,2 millions de dollars que Yellen a récoltés auprès d’un who’s-who de sociétés, de banques et de sociétés d’investissement depuis 2019, dont Goldman Sachs, Google, Citi et Credit Suisse.

La débâcle de GameStop a débuté tranquillement en 2020, mais a explosé dans les gros titres la semaine dernière alors qu’une horde d’investisseurs en ligne – dont beaucoup venaient du forum WallStreetBets de Reddit – a fait exploser les cours des actions de plusieurs entreprises. Les traders amateurs ont remarqué que les principaux fonds spéculatifs vendaient fortement certaines actions à découvert, pariant effectivement sur la faillite de ces entreprises, lançant une campagne d’achat frénétique qui a imposé des milliards de pertes aux fonds, au premier rang desquels Citadel et Melvin Capital.

Le cours de l’action de GameStop – ainsi que ceux d’autres sociétés en court-circuit qui ont été gonflées pendant la frénésie d’achat, telles que Nokia, BlackBerry et AMC – s’est depuis effondré, chutant de 60 pour cent rien que mardi, bien que des efforts de base similaires aient déjà commencé à s’imposer. les marchés des métaux.

La secrétaire de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a laissé entendre que les régulateurs américains pourraient bientôt s’attaquer aux problèmes de volatilité, déclarant aux journalistes lundi que la SEC est «Examiner et surveiller la situation», et que la manie GameStop avait soulevé un « Ensemble important de questions de politique. » Elle a cependant refusé de dire quelles mesures pourraient être prises.

La SEC elle-même a également suggéré vendredi dernier qu’elle examinerait de près les actions de certaines sociétés de courtage, telles que la plate-forme de négociation Robinhood, qui restreignait les achats de stocks gonflés, contribuant probablement à réprimer la flambée des prix et à régner sur les pertes écrasantes infligées à Wall. Rue.

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂