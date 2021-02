Le directeur du studio Yakuza veut des remakes Ishin et Kenzan pour l’Occident

Les fans de la franchise Yakuza ont réclamé des ports des spin-offs historiques Yakuza Ishin et Yakuza Kenzan depuis un certain temps maintenant suite au regain d’intérêt que la série a connu ces dernières années. SEGA a déclaré qu’il n’était pas sûr que le cadre féodal du Japon plairait au marché occidental dans le passé, mais étant donné le récent succès de Ghost of Tsushima et les nouveaux commentaires du grand honneur du développeur, les chances de sortie de ces titres dans d’autres territoires apparaissent maintenant. être plus fort que jamais.

Dans une interview avec le chef de studio Daisuke Sato, publiée par JPGames.de, il dit qu’il aimerait que les jeux en question soient localisés afin que les fans occidentaux puissent y jouer. « À mon avis, l’action est l’une des meilleures de la série, alors j’aimerais les localiser si nous en avons l’occasion. Cependant, le jeu a également près de 7 ans, nous devrons donc peut-être en mettre plus. travailler pour le refaire au lieu d’un simple port, donc la décision est un peu plus compliquée. » Sato poursuit ensuite en expliquant que d’autres spin-offs, tels que Yakuza: Dead Souls, seraient une tâche encore plus difficile. Une localisation de celui-ci à côté de l’entrée PSP est essentiellement exclue.

Et puisque presque tous les titres principaux de Yakuza ont fait leur chemin sur Xbox One ces dernières années, vous ne devriez probablement pas non plus vous attendre à ce qu’aucun d’entre eux reste exclusif au matériel PlayStation. Sato aurait déclaré: « Nous avons sorti la série Yakuza et Like a Dragon sur plusieurs plates-formes parce que nous voulions que davantage de joueurs occidentaux aient la possibilité de jouer à nos jeux. En ce sens, nous envisagerons des versions multiplateformes à l’avenir, et nous le ferions j’aime viser des lancements simultanés dans le monde entier. Je ne peux rien vous promettre ici, mais avec le côté commercial à l’esprit, nous aimerions offrir les jeux à tout le monde de la manière la plus optimale possible. «

Espérez-vous toujours que Yakuza Ishin et Kenzan se dirigeront un jour vers l’ouest? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.