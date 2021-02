Le directeur du NIAID, Anthony Fauci, a reçu un prix d’un million de dollars en Israël pour «  défendre la science  » et défendre les vaccins

16 févr.2021 13:15:34 IST

Le Dr Anthony Fauci, directeur chevronné de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses et visage public de la bataille contre la pandémie aux États-Unis, a reçu un prix Dan David de 1 million de dollars, un prix dont le siège est à l’Université de Tel Aviv. et dédié cette année à des contributions exceptionnelles à la santé publique.

Le prix attribue un total de 3 millions de dollars par an à des individus et des organisations pour leurs réalisations dans trois catégories: élargir la connaissance du passé, enrichir la société dans le présent et promettre d’améliorer l’avenir du monde. Le thème du prix varie d’année en année. Parmi les lauréats précédents figurent le violoncelliste Yo-Yo Ma, l’ancien vice-président Al Gore, la romancière Margaret Atwood et le Dr Demis Hassabis, chercheur en intelligence artificielle, neuroscientifique et entrepreneur.

Fauci, 80 ans, a gagné dans la catégorie «Présent» pour ses contributions scientifiques, y compris ses recherches et ses efforts pour informer le public sur la pandémie. Il «a mis à profit ses compétences de communication considérables pour s’adresser aux personnes en proie à la peur et à l’anxiété et a travaillé sans relâche pour informer les individus aux États-Unis et ailleurs sur les mesures de santé publique essentielles pour contenir la propagation de la pandémie», ont déclaré les organisateurs du prix Dan David dans un communiqué. déclaration.

Il a ajouté: «Il a été largement félicité pour son courage à dire la vérité au pouvoir dans un environnement très chargé», une référence aux relations difficiles du Fauci avec l’ancien président Donald Trump et ses partisans, qui sont venus le traiter comme un méchant.

Les autres prix Dan David ont été partagés cette année par les historiens de la santé et de la médecine, le Dr Alison Bashford, le Dr Katharine Park et le Dr Keith A. Wailoo dans la catégorie Passé; et le Dr Zelig Eshhar, le Dr Carl June et le Dr Steven Rosenberg, pionniers d’une immunothérapie anticancéreuse, dans la catégorie Future.

Isabel Kershner. c.2021 The New York Times Company

