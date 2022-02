Le directeur du Massacre à la tronçonneuse au Texas explique pourquoi Sally devait revenir

Nous sommes à quelques jours de la sortie de Massacre à la tronçonneuse sur Netflix, ramenant l’icône de l’horreur Leatherface pour un autre massacre dans le Texas rural. En partie un redémarrage et en partie une suite, le nouveau film ne reconnaît que le film original de 1974 de Tobe Hooper tout en ignorant le reste des suites. Un lien majeur avec le film original est l’inclusion de Sally Hardesty, la « dernière fille » qui a réussi à peine à échapper aux griffes de la famille cannibale avec sa vie.

Parlant avec CBR, Massacre à la tronçonneuse le réalisateur David Blue Garcia a expliqué pourquoi l’équipe créative voulait ramener Sally. Bien sûr, il est difficile de ne pas faire de comparaison avec ce qui s’est passé avec d’autres franchises de slasher populaires, étant donné les retours de Jamie Lee Curtis dans Halloween et Neve Campbell dans Pousser un cri. Garcia explique que la motivation derrière le retour de personnages hérités comme celui-ci est que c’est un bon moyen de passer le flambeau d’une génération à l’autre.

« Ouais, à mon avis, la raison pour laquelle ils ramènent ces personnages est que c’est amusant d’explorer où ils étaient depuis ces premiers films. C’est aussi une excellente façon de passer le flambeau. Nous essayons de raconter cette histoire et garder l’histoire vivante pour une autre génération. Mais ils sont toujours fans de l’original là-bas, nous sommes si nombreux. Donc c’est amusant. C’est un peu du fanservice dans le sens où nous pouvons voir ce qui est arrivé à un personnage bien-aimé , mais c’est aussi une façon de nous présenter de nouveaux protagonistes qui vont continuer l’histoire dans le futur. »

Garcia a ensuite taquiné l’implication de Sally dans l’histoire du nouveau film. Dans cette nouvelle chronologie, Leatherface se cache apparemment depuis 50 ans, échappant à la justice pour la mort du frère et des amis de Sally. Cela n’a jamais bien plu à Sally, qui vient lui offrir son aide lorsqu’elle se rend compte que son vieil ennemi brandissant une tronçonneuse est revenu jouer.

« Sally fait face à la culpabilité de sa propre survivante. Son histoire semble inachevée parce qu’elle n’a jamais obtenu la vengeance qu’elle cherchait avec Leatherface toutes ces années. Elle ne l’a pas trouvé. Elle est donc en mesure de transmettre une partie de sa sagesse à la jeune Lila. et Melody dans l’histoire pour qu’ils ne fassent pas les mêmes erreurs. »

Leatherface n’a pas peur de verser plus de sang qu’il ne l’a jamais fait auparavant dans le nouveau Massacre à la tronçonneuse. Dans le film, une jeune femme et sa sœur arrivent dans une petite ville du Texas dans l’espoir de rénover le quartier. Ils finissent par libérer Leatherface qui revient à ses vieilles manigances sanglantes, et ce pourrait être à Sally Hardesty d’aider à régler le compte.

David Blue Garcia a réalisé Massacre à la tronçonneuse en utilisant un scénario de Chris Thomas Devlin avec une histoire de Fede Alvarez et Rodo Sayagues. Kim Henkel a produit avec Alvarez, Sayagues, Ian Henkel, Pat Cassidy et Shintaro Shimosawa. Le film met en vedette Sarah Yarkin, Elsie Fisher, Mark Burnham, Jacob Latimore, Moe Dunford, Olwen Fouéré, Alice Krige, Jessica Allain et Nell Hudson.

Massacre à la tronçonneuse commence à diffuser sur Netflix le 18 février 2022.





