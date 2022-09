Le directeur du jeu Squid publie une scène supprimée pendant le Tudum de Netflix

Netflix a lancé son festival annuel Tudum, présentant toutes les nouveautés du géant mondial du streaming. Cependant, Jeu de calmar est entré dans l’action un peu tôt, ramenant les fans dans l’univers bien-aimé avec un clip inédit de la première saison. Hwang Dong-hyuk, le créateur et réalisateur de la série, a commencé son voyage avec la série l’année dernière. Jeu de calmar rapidement est devenu l’émission la plus populaire jamais diffusée sur Netflix, dépassant des séries comme Choses étranges qui a régné pendant des années.





Bien que le spectacle ait été rempli d’action, de trahisons et de drames palpitants, la nouvelle scène adopte une approche différente. Dong-hyuk s’adresse au public avant la révélation, taquinant les nouvelles histoires qui découleront de l’éventuelle deuxième saison. « Bonjour, je suis Hwang Dong-hyuk, le directeur de Jeu de calmar. J’aimerais encore remercier tous les fans de Netflix du monde entier d’aimer jeu de calmar, » dit-il. « S’il vous plaît, attendez avec impatience la saison deux, qui sera remplie de toutes nouvelles histoires. Mais en attendant, j’ai préparé un petit cadeau pour les fans qui attendent Jeu de calmar saison deux. » Il continue, « Jetons un coup d’oeil maintenant. » La scène supprimée et l’introduction de Dong-hyuk peuvent être trouvées à partir de l’officiel Jeu de calmar Twitter compte ci-dessous.

Par rapport à ce pour quoi la série est connue, le Jeu de calmar scène supprimée semble relativement docile. Dans le clip, nous voyons un homme portant deux poissons dans un petit sac, les amenant dans son appartement et les relâchant dans un bol en regardant le verre. De l’extérieur, on voit un homme qui fixe sa fenêtre. Il porte un chapeau mais ressemble fortement au personnage principal de Lee Jung-jae. Il est difficile de dire à quel moment de la série la scène aurait eu lieu, et cela pourrait être proche de la fin de la série. Quoi qu’il en soit, on comprend pourquoi il a été supprimé, car il n’a rien ajouté à l’intrigue de la première saison, même si cela pourrait être quelque chose d’exploré dans la prochaine itération.





Quand les fans peuvent-ils s’attendre Jeu de calmar Saison 2 ?

Bien que Jeu de calmar était un énorme succès, une deuxième saison n’était pas toujours une chose sûre. Hwang Dong-hyuk a créé le projet et il a fallu des années pour lancer la série, ce qui signifie qu’il n’avait pas vraiment l’intention de continuer l’histoire. Cependant, Netflix en veut plus, et une deuxième saison a été renouvelée en juin dernier.

Dong-hyuk continue d’écrire le scénario de la deuxième partie de la série. Cependant, cela pourrait prendre un certain temps en raison des complexités liées au spectacle. Attendez-vous à voir Jeu de calmar revenir à Netflix en 2023 au plus tôt, bien qu’il puisse être repoussé à 2024 en cas de retards importants.