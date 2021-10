Le directeur du jeu Squid dit que Donald Trump ressemble « en quelque sorte » à l’un des VIP

Le directeur de Jeu de calmar a suggéré qu’il existe une ressemblance entre les méchants VIP de l’émission de télévision virale et Donald Trump.

Ils représentent la super élite de la société ; Les Incorruptibles; le type de personnes « tout a un prix et je peux le payer ».

Les VIP regardent de loin les horribles jeux meurtriers de l’enfance pendant qu’ils boivent, rient et font des paris sur qui vivra et qui mourra.

Les téléspectateurs ne savent pas grand-chose à leur sujet, à l’exception du fait qu’ils sont très riches et qu’il semble qu’ils viennent de tous les coins du monde en fonction de leurs accents.

S’adressant à IndieWire via un traducteur, il a expliqué : « J’ai conçu les théories pour l’émission en 2008. À l’époque, il y avait la crise de Lehman Brothers ; l’économie coréenne était durement touchée et j’étais aussi en difficulté économique.

« Au cours des 10 dernières années, il y a eu beaucoup de problèmes : il y a eu le boom de la crypto-monnaie, où les gens du monde entier, en particulier les jeunes en Corée, allaient à fond et investissaient tout leur argent dans les crypto-monnaies.

« Et il y a eu la montée des géants de l’informatique comme Facebook, Google et en Corée, il y a Naver, et ils ne font que restructurer nos vies. C’est innovant mais ces géants de l’informatique sont également devenus très riches.