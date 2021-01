Le directeur du jeu Ion Hazzikostas aborde la sécheresse du butin dans World Of Warcraft: Shadowlands

Blizzard a travaillé dur avec leur World of Warcraft: Shadowlands l’expansion au cours des derniers mois, en veillant à ce que les serveurs en direct restent aussi équilibrés que l’on peut espérer pour eux. Cependant, il y a plus que quelques problèmes qui rampent autour du coin.

L’un des problèmes sur lesquels la base de joueurs a le plus parlé est le problème du butin. Si vous avez fait beaucoup de contenu de fin de partie, vous avez probablement remarqué à quel point les chances de chute sont drastiquement faibles pour la plupart des équipements, laissant les joueurs dans un mur de progression.

Les boss mondiaux, les raids et les donjons Mythic + offrent tous une quantité d’équipement décevante. Ceci est aggravé par le fait que Tempête De Neige Suppression des jetons de relance de cette extension, ce qui aurait offert aux joueurs une autre chance de butin lorsqu’ils étaient utilisés.

Le directeur du jeu Ion Hazzikostas a récemment mentionné ce problème dans une interview avec PC Gamer. Heureusement, au lieu de seulement reconnaître que le problème existe, Hazzikostas a mentionné que c’est un problème sur leur radar à résoudre.

Hazzikostas a mentionné qu’ils avaient supprimé une grande partie du caractère aléatoire de l’engrenage, ce qui est certainement vrai – sans Titanforging ou Warforging, ainsi que la suppression des effets de corruption générés aléatoirement, l’engrenage est beaucoup moins aléatoire.

Mais les joueurs savent ce qu’ils vont obtenir semble avoir très peu d’importance s’ils ne peuvent pas réellement l’obtenir en raison d’une faible chance de chute. Bien que les joueurs aient la garantie d’au moins une chute par semaine à cause du Grand coffre-fort, même ceux-ci risquent d’être générés en équipement inutile pour le joueur.

Hazzikostas parle d’être satisfait de la façon dont l’itemisation PvP a fonctionné, ce avec quoi une grande partie de la base de joueurs semble être d’accord. Le retour des vendeurs PvP a rendu les joueurs heureux dans l’ensemble, récompensant le jeu PvP et fournissant une source garantie d’équipement de niveau d’objet supérieur.

Mais en ce qui concerne le contenu PvE, Hazzikostas a déclaré: «Nous pensons que nous pouvons faire plus pour rendre l’expérience de gestion de donjons et de raids plus satisfaisante lorsque vous n’obtenez pas un objet spécifique que vous espériez.» Il ne va pas beaucoup plus en profondeur que cela, il est donc difficile de comprendre exactement ce qu’il veut dire.

Il est peu probable qu’ils augmentent les chances de chute, mais l’un des principaux problèmes soulevés par les joueurs est que recevoir 35 anima pour avoir exécuté une clé Mythic + 15 ressemble à une gifle. Il est probable qu’ils envisagent d’augmenter cela pour les joueurs.

J’espère que nous verrons un changement le plus tôt possible. Quoi qu’il en soit, savoir que c’est sur le radar du développement est un grand soulagement pour de nombreux joueurs.