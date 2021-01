Le directeur du Fight Club répond deux décennies après que PT Anderson eut souhaité avoir un cancer du testicule

Il y a peu de cinéastes plus respectés à Hollywood que David Fincher (Club de combat, Sept, Zodiaque) et Paul Thomas Anderson (Il y aura du sang, Nuits Boogie, Vice inhérent). Mais alors que les deux artistes ont suscité des éloges similaires pour leurs efforts artistiques, leur relation personnelle a été … troublée, c’est le moins qu’on puisse dire, au point où Anderson a dit un jour qu’il souhaitait que Fincher ait un cancer des testicules.

La déclaration n’a pas été faite par plaisanterie. Plutôt, Paul Thomas Anderson objecté à la manière Club de combat semblaient faire la lumière sur les groupes de soutien contre le cancer et les personnes qui souffrent d’un cancer des testicules. Au moment de la sortie du film, Anderson avait déclaré publiquement qu’il ne pouvait supporter que trente minutes du long métrage.

« J’ai vu 30 minutes de [Fight Club] uniquement parce que notre bande-annonce joue devant elle. Et j’adorerais continuer à me plaindre du film, mais je vais juste faire semblant de ne pas l’avoir vu. C’est juste insupportable. Je souhaite à David Fincher un cancer des testicules, pour toutes ses blagues à ce sujet, je lui souhaite un putain de cancer des testicules. «

Au début de Club de combat, le protagoniste anonyme, joué par Edward Norton, ressent un manque d’émotion dans sa vie. Afin de ressentir quelque chose, n’importe quoi, le protagoniste assiste à des groupes de soutien contre le cancer où il prétend aussi avoir un cancer, afin de s’imprégner de la sympathie et enfin de ressentir quelque chose. Dans une récente interview avec Rolling Stone, David Fincher a expliqué que son film n’était pas destiné à se moquer des groupes de soutien contre le cancer.

« Ecoute, j’ai traversé un cancer avec quelqu’un que j’aime, et je peux comprendre si quelqu’un pensait … Je ne pensais pas que nous nous moquions des survivants ou des victimes du cancer. J’ai pensé à ce que Chuck [Palahniuk, on whose book the film was based] parlait d’un environnement thérapeutique qui pourrait être infiltré ou abusé. Nous parlions de vampirisme d’empathie. «

En ce qui concerne la citation de Thomas Anderson, Fincher a abordé la question directement et, au lieu de s’offusquer, a expliqué qu’il comprenait d’où venait son collègue cinéaste.

« Le cancer est rude. C’est une putain de chose horrible. En ce qui concerne la citation de Paul, je comprends. Si vous êtes dans un état émotionnel difficile et que vous venez de traverser quelque chose d’important … Mon père est mort, et cela m’a certainement fait Je me sens différent de la mort et de la souffrance. Et mon père aimait probablement encore moins Fight Club que Paul. «

L’héritage de Club de combat a été troublé. Il a fermement jalonné une revendication dans les annales d’Hollywood en tant que classique culte. Mais les messages qu’il envoie sur la violence et le consumérisme sont au mieux mitigés. De nombreux fans oublient que le film est censé être une satire sombre et que le personnage de Tyler Durden est censé être un fou égaré et un méchant plutôt qu’un héros incompris. Au moins, la réponse de Fincher montre qu’il est conscient des critiques que son film a suscitées au fil du temps, et peut même être d’accord avec certaines d’entre elles. Cette nouvelle vient de Rolling Stone.

Sujets: Fight Club