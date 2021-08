Le directeur du Festival de San Sebastian a défendu Johnny Depp

Depuis que la justice britannique s’est prononcée en faveur du média Le soleil, la course de Johnny Depp il s’est effondré. L’acteur traverse l’un des moments les plus compliqués et il semble qu’aucun studio ne soit intéressé à l’embaucher. La situation avec Ambre entendu a fini par exploser en 2020 et en conséquence, il a été licencié de Animaux fantastiques, ainsi que leurs chances de revenir Pirates des Caraïbes Quoi Jack Sparrow.

Heard et Depp se sont mariés entre 2015 et 2017. (Getty)



Au milieu du scandale, le directeur du Festival de cinéma de Saint-Sébastien est sorti pour défendre Depp. Par une déclaration, ils ont justifié la décision d’attribuer le prix Donostia à l’acteur de Panique et folie à Las Vegas. En outre, il a allégué que l’organisation soutient la « lutte contre les inégalités » en termes de genre que traverse l’industrie.

« Nous défendons deux principes fondamentaux qui font partie de notre culture et de notre corpus de lois : la présomption d’innocence et le droit à la réinsertion », a-t-il déclaré. José Lus Rebordinos, référent maximum de Saint Sébastien. De plus, il a souligné que Johnny Depp « Il n’a été inculpé par aucune autorité dans aucune juridiction, et il n’a été reconnu coupable d’aucune forme de violence contre les femmes. »

Le tribunal a donné raison aux médias britanniques le 2 novembre 2020. (Getty)



En 2020, la Justice avait tranché en faveur de Le soleil, un médium qui, dans une note, qualifie Depp en tant que « femme agresseur », en raison de la relation qu’il a eue avec Ambre entendu. Le tribunal a précisé que la publication était « substantiellement vraie ».

Animaux fantastiques, le projet qui remarquera le plus l’absence de Johnny Depp

Le fait que différents studios refusent d’embaucher Johnny Depp De peur de recevoir une publicité négative, vous ne passerez pas inaperçu. Avec des papiers comme ceux de Edward Scissorhands, Jack Sparrow ou alors Willy Wonka, l’acteur est entré dans l’imaginaire du peuple. Cependant, il y aura un projet qui remarquera davantage son manque : Animaux fantastiques.







Le papier de Gellert Grindelwald tombera désormais entre les mains de Mads Mikkelsen qui aura la responsabilité de perpétuer l’héritage de la saga. « Personne n’est intéressé à aller copier quoi que ce soit, ce serait, tout de suite, un suicide créatif », a déclaré l’acteur de Un autre tour. « Nous devons trouver un pont entre ce qu’il a fait et ce que je vais faire », a-t-il déclaré.