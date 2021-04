Le directeur du district 9, Neill Blomkamp, ​​revient avec Demonic dans les théâtres cet été

Après six ans et plusieurs quasi-accidents majeurs, y compris les séquelles des deux Extraterrestre et RoboCop, le réalisateur Neill Blomkamp revient avec Démoniaque, un thriller surnaturel dont IFC Midnight devrait sortir le 20 août. Démoniaque suit une jeune femme qui déchaîne des démons terrifiants lorsque des forces surnaturelles à l’origine d’une rupture vieille de plusieurs décennies entre mère et fille sont impitoyablement révélées.

Selon le communiqué de presse d’IFC Midnight, Démoniaque stars « les futurs arrivants Carly Pope (Élysée), Chris William Martin (L’âge d’Adaline, Aliens vs Predator: Requiem, Téléviseurs The Vampire Diaries) et Michael Rogers (téléviseurs Sirène, Téléviseurs La liste noire, Téléviseurs Surnaturel). « Le film a été tourné en secret pendant le verrouillage.

« Neill Blomkamp a explosé sur la scène cinématographique avec District 9 et a fait sa marque en créant des films qui défient et subvertissent le genre « , a déclaré Arianna Bocco, présidente d’IFC Films. » C’est excitant de travailler ensemble sur cette nouvelle vision très attendue et d’être immergé dans une autre monde terriblement semblable au nôtre. «

« IFC Midnight est une marque idéale pour la première incursion de Neill dans la terreur surnaturelle qui sera diffusée en salles et dans d’autres médias et nous sommes très confiants dans le travail qu’Arianna et son équipe vont faire », a ajouté le PDG d’AGC, Ford.

Écrit et réalisé par le District 9 et Élysée helmer Neill Blomkamp, ​​le cinéaste a conçu Démoniaque sous le radar après que la production ait été obligée de faire une pause sur le thriller d’action Taylor Kitsch soutenu par l’AGC L’enfer au milieu de la situation mondiale actuelle. Blomkamp filmé Démoniaque en Colombie-Britannique au cours de l’été, le film étant censé présenter «de puissants éléments de science-fiction / surnaturel et d’effets visuels».

Avec Démoniaque et L’enfer, Blomkamp a récemment fait éclater les fans dans un chœur d’acclamations lorsqu’il a annoncé qu’il travaillait enfin sur une suite du district 9 de 2009, à peine 12 ans depuis que le réfugié extraterrestre connu sous le nom de Christopher avait promis de revenir dans trois ans à la fin de la modernité. masterclass d’action de science-fiction.

Cela fait plus de cinq ans que le réalisateur Neill Blomkamp a pour la dernière fois allumé le grand écran, et 12 ans depuis que le réfugié extraterrestre connu sous le nom de Christopher a promis de revenir dans trois ans à la fin de la classe de maître d’action de science-fiction District 9. C’est beaucoup d’attente, mais finalement, Blomkamp a taquiné l’arrivée de la longue et tant attendue suite, District 10, le cinéaste confirmant sur les réseaux sociaux qu’il travaillait actuellement sur le scénario. « Le scénario du District 10 est également écrit par @sharlto @territatchell et moi. C’est à venir … », a révélé Blomkamp via les réseaux sociaux.

Un commentaire social de science-fiction, District 9 utilise des images trouvées sous la forme d’interviews fictives, de séquences d’actualités et de vidéos de caméras de surveillance, ainsi que de séquences plus traditionnelles, pour raconter l’histoire d’un autre 1982, au cours duquel un vaisseau spatial extra-terrestre géant arrive et plane au-dessus de l’Afrique du Sud ville de Johannesburg. L’intrigue se concentre sur l’extraterrestre Christopher Johnson et le bureaucrate de Sharlto Copley, Wikus van der Merwe, et la sombre situation d’horreur corporelle dans laquelle il se trouve.

Alors que tous les films de Blomkamp depuis District 9 a été de moins en moins bien accueillie, en espérant que Démoniaque retrouve le cinéaste en forme.

