Le directeur du CDC clarifie les directives sur les masques après que l’OMS a déclaré que les personnes vaccinées devraient les porter

La directrice des Centers for Disease Control and Prevention, la Dre Rochelle Walensky, encourage les personnes vaccinées à la recherche de conseils sur le port d’un masque en public à suivre les politiques locales.

Mercredi, Walensky s’est entretenu avec la co-présentatrice de 45secondes.fr, Savannah Guthrie, pour dissiper la confusion concernant les masques après que les responsables de l’Organisation mondiale de la santé ont exhorté la semaine dernière les personnes entièrement vaccinées à continuer à porter des masques et à se distancer socialement, citant la propagation rapide de la variante delta hautement transmissible.

« Nous savons que l’OMS doit établir des directives et fournir des informations au monde », a déclaré Walensky à Savannah. « À l’heure actuelle, nous savons, en regardant à travers le monde, que moins de 15% des personnes dans le monde ont été vaccinées, et beaucoup de ces personnes n’ont reçu qu’une seule dose d’un vaccin à deux doses. Il y a des endroits dans le monde qui sont en plein essor, et alors que l’OMS fait ces recommandations, elle le fait dans ce contexte. »

Aux États-Unis, cependant, les deux tiers de la population adulte ont été vaccinés. Mardi, NBC News a rapporté que la variante delta représentait environ 26% des cas de COVID-19 du pays. Le comté de Los Angeles, le plus peuplé des États-Unis, a également émis lundi une recommandation similaire à l’OMS.

Walensky a ajouté que la population adulte entièrement vaccinée est « vraiment très protégée contre les variantes que nous avons en circulation ici aux États-Unis. Cela dit, nous avons toujours dit que les décideurs locaux doivent élaborer des politiques pour leur environnement local. Il existe des zones de ce pays où … ils ont de faibles taux de vaccination, et il y a des régions qui ont plus de maladies. … Donc, dans ces régions, nous avons toujours dit s’il vous plaît regardez, faites des suggestions. «

Elle a ensuite souligné que « les politiques de masquage ne visent pas à protéger les vaccinés. Elles visent à protéger les non vaccinés ».

Lorsqu’on lui a demandé si l’essentiel du CDC était toujours que si vous êtes complètement vacciné, vous n’avez pas à porter de masque, Walensky a répondu: « C’est tout à fait vrai. »

En rapport

« Si vous êtes vacciné, vous êtes à l’abri des variantes qui circulent ici aux États-Unis. Nous vous suggérons de consulter vos politiques locales car nous aimerions que nos décideurs, même si vous êtes l’un de ceux-ci. tiers des personnes vaccinées dans leur région, à adhérer aux politiques mises en place pour protéger les non vaccinés. »

« Et puis bien sûr, comme nous l’avons toujours dit, si vous souffrez d’une maladie immunodéprimée, si vous avez peut-être subi une greffe et que vous êtes vacciné, tout le monde devrait considérer sa propre situation s’il se sentait plus à l’aise de porter un masque. »

Walensky s’est également demandé si les trois vaccins actuellement disponibles aux États-Unis – la dose unique de Johnson & Johnson et la dose à deux doses de Moderna et Pfizer-BioNTech – nécessiteront des injections de rappel, en particulier à la lumière de la variante delta, qui peut également provoquer des maladie. Des recherches ont montré que Pfizer et Moderna sont assez efficaces contre la variante delta, mais l’efficacité de Johnson & Johnson est toujours à l’étude.

« Pour le moment, nous n’avons aucune information suggérant que vous ayez besoin d’un deuxième coup après J & J, même avec la variante Delta », a déclaré Walensky. « Nous avons vu moins de données avec J & J et la variante delta, et ces données sont à venir. »

« Cependant, nous avons toutes les raisons de croire, sur la base des performances de J&J avec d’autres variantes préoccupantes et de la performance de son vaccin frère, AstraZeneca, contre la variante delta dans d’autres pays, ce qui a plutôt bien fonctionné … que le J&J fonctionnent bien contre la variante delta, comme il l’a fait jusqu’à présent contre d’autres variantes. »

Pour les personnes intéressées à recevoir une dose supplémentaire de vaccin, elle a expliqué qu’il n’y avait pas beaucoup de données disponibles pour savoir si cela était efficace ou entraînerait des effets secondaires, elle a donc suggéré de participer à une étude pour aider les responsables de la santé publique à en savoir plus.

La variante delta, qui a été détectée pour la première fois en Inde, où elle a provoqué des poussées massives de COVID-19, pourrait être la souche dominante aux États-Unis d’ici l’automne, en particulier dans les parties du pays à faible taux de vaccination.