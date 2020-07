Le directeur d’Overwatch révèle la décision de conception qu’il regrette le plus

Compte tenu des hauts et des bas qu’un titre multijoueur connaît en termes de conception mécanique tout au long de son histoire, il n’est pas particulièrement difficile de comprendre que le studio de développement a dû prendre d’innombrables décisions au cours du processus de création qui ne résultent pas toujours entièrement. correct. Vous avez pensé à quelque chose de similaire Jeff Kaplan, Directeur de Overwatch, en s’ouvrant à la communauté révèle ce que vous regrettez le plus de votre travail dans le jeu.

Le fait est que le développeur était en vol à travers de Reddit une série d’informations qui ne visaient pas tant à révéler les changements à venir Overwatch dans vos prochains patchs (comme, par exemple, le nerpheus au but du double bouclier), mais pour se souvenir de ceux qui sont venus voir le tireur dans le passé; plus précisément, à propos d’un il regrette souvent: l’inclusion de personnages d’attaque et de défense dans le même rôle de dommage. Ainsi étaient les mots que lui-même Kaplan utilisé pour communiquer:

Parfois je regrette d’avoir mélangé les personnages d’attaque et de défense dans le rôle de dégâts et de ne pas avoir rendu les offensives utilisables uniquement dans les rounds d’attaque et les défensifs dans les rounds de défense. Ce dernier semble un peu fou, mais je pense cela nous aurait permis d’être beaucoup plus audacieux avec le design de certains personnages comme Bastion, Torbjörn ou Symmetra ”.

Le problème principal qui Jeff Kaplan voit par rapport à ce dernier que l’équipe de Overwatch Il a été très limité lors de la conception de ces types de personnages en essayant de répondre aux attentes de la communauté qui Celles-ci étaient viables à la fois dans les rôles d’attaque et de défense.

La seule question qui nous reste à partir de ce point est plus qu’évidente: L’équipe Overwatch décidera-t-elle de changer cela à nouveau à l’avenir? L’arrivée de une future suite du titre serait l’occasion parfaite de reprendre quelques bonnes habitudes de son prédécesseur, mais il faut encore attendre un peu pour voir si Jeff Kaplan il annule l’une des décisions qui lui ont causé le plus de regrets jusqu’à présent.

