Le directeur d’Indiana Jones 5 s’ouvre sur les premières projections et obtient des critiques pourries

Epson WorkForce Pro WF-C579RDTWF

Frais de fonctionnement réduits: Un coût total de possession moins élevéTemps de sortie de la première page court: 4,8 s en noir et 5,3 s en couleur, en mode prêtVitesse de numérisation élevée: 60 ipm en recto-verso ADF avec passage uniqueRéduction de l'impact environnemental: Faible consommation d'énergie réduisant les émissions de CO2 et d'ozoneUtilisation avec une large palette de solutions: Logiciel de gestion des impressions et des numérisations <b>Des frais de fonctionnement réduits</b><br/>Une autonomie élevée réduit les besoins en commande et remplacement de consommables, aide à prévoir les coûts dimpression et offre un coût total de possession compétitif.<br/>En outre, la technologie à jet dencre permet de remplacer moins souvent les pièces de limprimante et réduit les coûts cachés dentretien et dintervention.<br/><br/><b>Une productivité élevée</b><br/>Le temps de sortie de la première page (FPOT) de 4,8 secondes pour les impressions en noir et de 5,3 secondes pour les impressions couleur (lorsque limprimante est en mode prêt), des vitesses dimpression atteignant 24 ppm en mode couleur et mono (vitesse ISO) et une vitesse de numérisation en recto-verso de 60 ipm permettent dassurer un niveau de productivité élevé.<br/>La durée de vie étendue permet dimprimer 240 000 pages.<br/>La capacité papier de 1 330 feuilles permet de gagner du temps, en réduisant les manipulations.<br/><br/><b>Un impact environnemental faible</b><br/>Le fait que la technologie à jet dencre nimplique aucune génération de chaleur permet non seulement daccroître la vitesse dimpression, mais également de réduire limpact environnemental, en proposant une solution moins gourmande en énergie et en consommables.<br/>Lautonomie élevée réduit également le gaspillage de consommables et vous garantit labsence démissions dozone et de poussière de toner.<br/><br/><b>Un modèle conçu pour lentreprise</b><br/>Cette imprimante est compatible avec une large palette de solutions.<br/>Améliorez votre productivité et surveillez le volume dimpression par le biais de la fonction serveur Epson Print Admin , contrôlez, analysez et gérez votre parc dimprimantes avec Epson Device Admin , ou gérez des fonctions de numérisation Push avancées avec Document Capture Pro.<br/>Profitez des solutions de nos partenaires, telles que Nuance, PaperCut et Y Soft, adaptables en fonction de vos besoins métier spécifiques. - Offre exclusivement réservée aux professionnels