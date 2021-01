Le directeur d’identité de Bourne ne peut toujours pas traiter que l’ère James Bond d’aujourd’hui a copié son style

Si vous avez appelé le film de 2002 du cinéaste Doug Liman L’identité Bourne un excellent film d’espionnage, vous ne vous trompez pas. Vous n’auriez pas non plus tort d’appeler L’identité Bourne le film d’action le plus influent depuis La matrice. Les deux dernières décennies sont remplies de grands films d’action qui doivent plus qu’une petite dette au travail de Liman, de John Wick à Mission impossible à l’ère Daniel Craig de James Bond. Dans une interview avec Slashfilm, Doug Liman a partagé ses sentiments de confusion quand il a vu les similitudes indéniables entre son film et Casino Royale.

« J’ai toujours voulu faire un film de James Bond, mais ils n’engagent pas de réalisateurs américains. Au fait, vous avez fait deux petits films indépendants. Vous n’allez jamais réaliser James Bond. Je suis allé faire Bourne Identity, puis après la sortie de The Bourne Identity, le prochain James Bond à sortir était Casino Royale, qui copiait totalement le ton de Bourne. J’avais un truc très surréaliste où je faisais en quelque sorte Bourne parce que je voulais vraiment faire Bond, puis Bond a copié Bourne. Je ne savais pas trop comment traiter cela. Je ne sais toujours pas comment traiter cela. Je ne sais pas si j’ai eu ce que je voulais ou si je n’ai pas obtenu ce que je voulais. C’est au-delà de ma puissance de calcul de savoir comment ressentir cela. C’est probablement une réponse insatisfaisante. Dire que je suis ennuyé ou flatté serait facile, mais je ne sais toujours pas comment dois-je ressentir cela. «

Au moment où L’identité Bourne est sorti, sa popularité n’a fait que souligner à quel point le campy et exagéré James Bond les films sous Pierce Brosnan étaient devenus. Casino Royale était autant une révolte contre l’ère Brosnan qu’une réponse à L’identité Bourne.

Au lieu d’un super séducteur suave et sec, sirotant du martini, des femmes qui pourraient sortir de toute situation difficile avec un gadget astucieux, Casino Royale a montré Daniel Craig en tant que successeur spirituel de Jason Bourne de Matt Damon: James Bond une machine de combat qui pouvait faucher n’importe quelle opposition, mais qui s’est blessée dans le processus et a été hantée par son passé douloureux.

Aussi réussi que L’identité Bourne était à revigorer le genre d’action, le chemin pour faire le film n’était pas facile pour Doug Liman. Le cinéaste a rappelé un moment particulièrement délicat où le studio voulait qu’il finisse le film en faisant combattre des centaines d’ennemis par Bourne, auquel Liman a répondu par un mémo résolument indélicat dans lequel il disait au studio de «s’efforcer».

« C’est toujours l’un de mes souvenirs préférés de ma carrière. Universal m’a dit que la fin serait insatisfaisante, et ils voulaient que Jason Bourne se batte contre 200 personnes. J’ai dit aux deux dirigeants de se débrouiller eux-mêmes. Malheureusement, l’un de ces dirigeants dirige maintenant Netflix. . Je suis toujours fier d’avoir envoyé ce mémo. «

Alors que le franc-parler de Liman pourrait lui rendre difficile de trouver du travail chez Netflix de si tôt, le cinéaste se porte bien et continue de pousser le genre d’action dans de nouvelles directions, en particulier avec son prochain film d’aventure mettant en vedette Tom Cruise qui sera tourné dans Cosmos. Cette nouvelle a été rapportée pour la première fois à / film.

