Le directeur d’Extraction 2 explique pourquoi ils ont décidé d’une suite et non d’une préquelle

Extraction le réalisateur Sam Hargrave a expliqué pourquoi le prochain Extraction 2 est une suite plutôt que la préquelle une fois rumeur. S'adressant à Collider, l'ancien cascadeur devenu cinéaste a révélé que garder les plans pour la prochaine aventure de Tyler Rake près de la poitrine était imposé par l'écrivain et producteur Joe Russo, lui et Hargrave concluant que « Vous ne voulez pas donner trop parti trop tôt. En fin de compte, la décision d'avancer au lieu de revenir en arrière a été prise pour répondre aux questions qui restaient à beaucoup après le premier film.





« Je ne pense pas que tu puisses [leave] un public avec cette fin et ensuite ne pas comprendre ce qui s’est passé parce que c’est la question. Tout le monde dit « Quoi ? Comment? OMS? Quand? Comment est-ce arrivé? » Et donc, nous devons répondre à cette question.

La question principale laissée en suspens après le premier Extraction C’est ainsi que le héros d’action de Chris Hemsworth, Tyler Rake, a survécu à la cavalcade de balles qu’il a prises au torse lors de la finale. Non seulement traiter cela « sera plus puissant », selon Hargrave, mais le réalisateur se demande comment une préquelle potentielle gérerait les enjeux.

« Si nous revenons en arrière, maintenant vous ressassez les choses similaires de son passé, n’est-ce pas ? Il est difficile d’être plus chargé émotionnellement et d’avoir des enjeux plus importants que votre fils mourant d’un cancer ou d’une leucémie, n’est-ce pas ? »

Ainsi, tout comme son prédécesseur, qui a révélé que Tyler Rake avait perdu son fils d’un cancer alors qu’il était parti avec l’armée – une tragédie qui l’a conduit à divorcer avec sa femme – Extraction 2 continuera à faire allusion au passé de Rake et à la façon dont il n’a plus rien à perdre.

Le public n’a plus longtemps à attendre avant de se lancer à nouveau dans une mission impossible avec Tyler Rake, car Extraction 2 devrait débarquer sur Netflix plus tard ce mois-ci. De retour du bord de la mort, Extraction 2 reprend avec le héros d’action imparable de Hemsworth après s’être remis des multiples coups de feu qu’il a subis lors de la première sortie. La suite voit Rake revenir à ce qu’il fait de mieux – entreprendre des missions apparemment impossibles pour sauver quelqu’un – et est chargé cette fois-ci d’une autre mission mortelle : sauver la famille battue d’un gangster géorgien impitoyable de la prison où ils sont détenus.

Basé sur le roman graphique ‘Ciudad‘ par Ande Parks, Extraction 2 trouve Chris Hemsworth réuni avec le réalisateur Sam Hargrave aux côtés Avengers : Fin de partie AGBO des réalisateurs Joe et Anthony Russo en tant que producteurs, et Joe Russo ayant à nouveau écrit le scénario. Le casting comprend Golshifteh Farahani, qui reprend son rôle du premier Extractionavec des personnalités comme Adam Bessa, Olga Kurylenko, Tinatin Dalakishvili, Andro Jafaridze, Daniel Bernhardt, Tornike Gogrichiani, Levan Saginashvili et George Lasha devraient également figurer aux côtés de Chris Hemsworth dans le rôle de Tyler Rake.

Tout le monde impliqué dans Extraction 2 a de grands projets pour l’avenir de la franchise, Hargrave révélant que Extraction 3 en est déjà à ses débuts. « Je croise les doigts, si les gens apprécient le second, il y en a déjà – et c’est sans rien gâcher – mais il y a une histoire en développement pour un troisième film en préparation », a-t-il déclaré plus tôt cette semaine.

Extraction 2 devrait être publié par Netflix le 16 juin 2023.