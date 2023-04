Le directeur d’Evil Dead Rise taquine les grandes implications derrière cet œuf de Pâques de Bruce Campbell

Milan Jeunesse Livre Le château Labyrinthe - Blanc

Bienvenue à Canal City, la cité des eaux. Au large, un arbre impressionnant, le Gigantum, a poussé sur une petite île, l'Ile Dragon. A sa cime, un fabuleux château abrite un trésor unique au monde... l'oeuf magique ! Cet oeuf n'est montré au public que tous les cinquante ans, lors d'une grande célébration. L'événement approche ! Pierre et Carmen, nos détectives experts, sont venus participer à ces réjouissances. Mais Pierre sent qu'une menace plane au-dessus de l'OEuf. Et en général, son instinct ne le trompe pas... Nos deux amis sauront-ils trouver une issue pour éviter le pire ? L'enquête se déroule sur 15 doubles pages, foisonnantes d'illustrations et de détails. Sur chacune d'elles, un labyrinthe principal met les héros sur la piste des mystérieux combattants masqués, qui semblent vouloir dérober l'oeuf magique. Mais ceux-ci tendent des pièges aux enquêteurs, et une multitude d'objets sont à retrouver à chaque page. Et, comme si cela ne suffisait pas, des quêtes secondaires attendent le lecteur à la fin de l'ouvrage. Ce livre a de quoi rendre fou !