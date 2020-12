Le directeur d’Eternals parle de la construction du monde et donne une tournure unique au MCU

Éternels La réalisatrice Chloé Zhao est quelqu’un qui sait ce qu’elle veut et qui ne se contente pas d’attendre que cela lui vienne. Tout en discutant de son expérience de travail avec Marvel Studios, la cinéaste a révélé qu’elle était tellement déterminée à rejoindre l’univers cinématographique Marvel qu’elle a utilisé la vigne à son avantage, tendant la main au studio, plutôt que d’attendre qu’ils viennent frapper.

« Je suis fan du MCU depuis une dizaine d’années. Alors, j’ai dit que je voulais faire un film Marvel et le bon projet m’est venu. Je voulais juste travailler avec cette équipe. Encore une fois, revenons à création du monde. C’est ce que je préfère. C’est pourquoi j’aime Guerres des étoiles. Il y a un monde si riche. Je voulais y entrer et voir ce que je pouvais faire. C’est la même chose que ce que vous dites. Puis-je lui donner une touche tout en restant fidèle à son essence? C’est excitant pour moi. Ce n’est pas si différent que moi d’aller dans le monde des cowboys de rodéo et de dire: « Ma vision de ça va être celle-ci », et c’est une collaboration. La chimie de ça, quand c’est juste, ça pourrait être très excitant. «

Chloé Zhao apportera sa propre touche à l’équipe de super-héros, Éternels, qui reprend après les événements de l’événement à succès de la bande dessinée de l’année dernière, Avengers: Fin de partie. Les Eternals sont une espèce d’extraterrestres immortels d’une planète lointaine qui sont arrivés sur terre il y a des milliers d’années et qui protègent les humains depuis la nuit des temps. Créés par les Célestes, une race de puissants êtres cosmiques extraterrestres qui vivent secrètement sur Terre depuis plus de 7000 ans, les Éternels doivent se réunir pour protéger l’humanité de leurs homologues maléfiques, les Déviants.

Travaillant à partir d’un scénario de Matthew et Ryan Firpo, Éternels stars Richard Madden comme Ikaris, Kumail Nanjiani comme Kingo, Lauren Ridloff comme Makkari, Brian Tyree Henry comme Phastos, Salma Hayek comme Ajak, Lia McHugh comme Sprite, Don Lee comme Gilgamesh, Angelina Jolie comme Thena, Barry Keoghan comme Druig, Gemma Chan comme Sersi et Kit Harington dans le rôle de Dane Whitman, alias le chevalier noir.

Zhao a déjà révélé un aperçu de son « spin » sur le genre de la bande dessinée tout en taquinant la portée du film, le cinéaste espérant rivaliser même avec celui de Fin du jeu. «J’ai des racines manga tellement profondes et fortes», dit-elle. « J’ai apporté une partie de cela dans Eternals. Et j’ai hâte de pousser plus loin ce mariage de l’Est et de l’Ouest. Combien plus loin et plus grand pouvons-nous aller après Fin du jeu? Parce que je ne fais pas seulement le film en tant que réalisateur. Je » Je fais le film en tant que fan. «

Bien qu’elle n’ait pas encore beaucoup de crédits à son nom, le projet le plus récent de Zhao, Nomadland mettant en vedette la lauréate d’un Oscar, Frances McDormand, a reçu des critiques élogieuses et détient actuellement 96% d’une fraîcheur alléchante sur Rotten Tomatoes. Nomadland suit McDormand comme une femme qui, après avoir tout perdu dans la Grande Récession, se lance dans un voyage à travers l’Ouest américain, vivant comme une nomade des temps modernes dans une camionnette. Bien que le film ne puisse pas être plus différent de la bande dessinée Marvel, le talent de Zhao devrait constituer un ajout très bienvenu au MCU.

Après quelques remaniements de date de sortie, Éternels La sortie est désormais prévue aux États-Unis le 5 novembre 2021, dans le cadre de la phase quatre du MCU. Cela nous vient de Variety.

