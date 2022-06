Le directeur de Werewolf By Night donne sa première mise à jour officielle

Loup-garou de nuit devient rapidement l’un des projets les plus secrets de Marvel Studios. Après avoir fait l’objet de rumeurs pendant plus d’un an, des acteurs ont été choisis, le début et la fin du tournage, et même une date de première prévue sur Disney + cet Halloween, mais jusqu’à présent, rien de tout cela n’a été confirmé par Disney ou Marvel Studios. Maintenant, le réalisateur Michael Giacchino a apparemment donné aux fans une idée du moment où cette confirmation arrivera enfin, et ce sera bientôt.

Le MCU s’est développé de nombreuses nouvelles façons depuis l’aube de Disney +. L’ajout d’un bras TV à l’univers cinématographique Marvel a permis à Marvel Studios d’essayer de nouveaux formats et de prendre en charge certains personnages qui n’auraient probablement pas autrement reçu leurs propres histoires au format film. L’un de ces personnages est Loup-garou de nuitun personnage tourné vers l’horreur qui a des liens avec Chevalier de la Lune, Lame et d’autres personnages plus sombres du monde de Marvel. Alors que Chevalier de la lune a fait ses débuts avec succès dans une série plus tôt cette année, et Lame devrait arriver dans un an ou deux sur grand écran, Loup-garou de nuit sera présenté dans une émission spéciale unique sur Disney +.

S’adressant à Phase Zero, le directeur du projet, Michael Giacchino, a donné la première véritable mise à jour sur la spéciale et a promis que de nombreuses informations seraient bientôt partagées. Il a dit:

« Je me suis bien amusé. C’est un processus incroyablement difficile. J’adore ça. Chaque jour, je m’amuse à travailler dessus, et nous sommes au milieu de celui-ci, et j’espère que très bientôt nous partagerons un beaucoup plus à ce sujet. »

Pourquoi est-ce Loup-garou de nuit Un projet si secret ?

Selon divers rapports, le tournage de Loup-garou de nuit a débuté fin mars et s’est terminé à la mi-avril. L’émission met en vedette Gael Garcia Bernal dans le rôle principal, et il sera rejoint par la star de Nevers, Laura Donnelly, dans un rôle encore non divulgué, bien qu’il ait été suggéré qu’elle jouera Elsa Bloodstone. Outre ces petits détails et les connaissances que Giacchino dirigera, le projet est un secret complet en termes d’intrigue, de connexions au MCU plus large et de son potentiel d’expansion future.





La vraie question est de savoir pourquoi la spéciale est si étroitement gardée secrète alors que des émissions Marvel plus grandes et plus importantes telles que Invasion secrète ont vu de nombreuses mises à jour se déployer au cours des derniers mois. Giacchino ayant maintenant révélé à peu près où en est la production de l’émission et que d’autres mises à jour suivront bientôt, son commentaire selon lequel ils sont à mi-chemin de ce qui est susceptible d’être la post-production pourrait bien mettre la spéciale sur la bonne voie pour une sortie d’Halloween 2022 comme cela aurait été prévu depuis le début. Il semble que la seule vraie raison que Marvel Studios aurait pu avoir pour garder le projet silencieux était d’éviter qu’il ne devienne un autre qui devait se déplacer pour lutter contre les retards causés par la pandémie de Covid. Nous allons maintenant attendre les mises à jour promises au fur et à mesure de leur arrivée.