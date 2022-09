Le directeur de Werewolf By Night dit qu’il n’y a pas encore de plans de croisement avec Moon Knight

À partir du moment où Werewolf by Night a été évoqué, les fans se sont demandé si un croisement avec Moon Knight se produirait, et maintenant ils ont une réponse.

Loup-garou de nuit a finalement été révélé comme une première en octobre, et cela a instantanément enflammé les théories des fans d’un croisement avec Chevalier de la Lune. Cependant, bien que cela puisse bien être une sorte de plan de fin de partie pour le côté surnaturel du MCU, le réalisateur Michael Giacchino a déclaré qu’il n’y avait pas de plans « immédiats » pour que les deux personnages se rencontrent. Tout en discutant de l’ajout à venir au MCU, Giacchino a déclaré à ET Canada :





« Moon Knight est apparu pour la première fois dans Werewolf by Night dans les bandes dessinées il y a des années. C’est ce que tout le monde pense. Ouais, il n’y a pas de plans immédiats pour quelque chose comme ça. »

Les fans de Marvel Comics sont déjà bien conscients du potentiel de croisement des deux personnages, Moon Knight de Marc Spector faisant ses débuts dans une édition de 1975 de Werewolf by Night trois ans après l’introduction du lycanthrope. Bien qu’il semble que ce ne soit pas prévu pour le moment, il est clair que Giacchino n’a pas exclu un crossover à venir. Comme nous le savons, Marvel Studios aime alimenter les personnages et les intrigues à venir dans le récit principal du MCU, il ne fait aucun doute que nous verrons une super-équipe surnaturelle se réunir quelque part sur la ligne avec des gens comme Blade entrant également dans le franchisé bientôt.

Loup-garou de nuit Trouvera une place dans le MCU après une introduction unique

Beaucoup de gens ont rapidement rejeté les émissions de Marvel comme She-Hulk : avocate pour ne pas être aussi sérieux que certains des films épiques du MCU comme Avengers : Fin de partie ou Spider-Man : Pas de retour à la maison. Cependant, dans le grand schéma du plan directeur de Kevin Feige, tout a sa place, et certains personnages ne sont autorisés à apparaître que lorsque c’est leur moment et dans un format qui peut être différent de la formule MCU éprouvée. Pour cette raison, alors que certains pensaient que Werewolf by Night pouvait être taquiné dans Chevalier de la Lune, Jeremy Slater a précédemment discuté de l’écriture de la série dirigée par Oscar Isaac et du fait qu’il n’y avait jamais eu d’option pour faire entrer le loup-garou dans la série. Il a dit:

« Il n’y a pas eu de discussions sur Werewolf by Night en soi, juste parce qu’ils avaient déjà des plans pour lui, et Kevin [Feige] avait une idée de la façon dont il voulait l’utiliser, ce dont je ne suis toujours pas au courant. Je suis aussi dans le noir que toi.

Depuis la première bande-annonce de Loup-garou de nuit a fait ses débuts le week-end, il est devenu clair pourquoi Marvel voulait attendre pour permettre au personnage de faire sa première apparition dans le spectacle de quelqu’un d’autre. Les vibrations d’horreur gothiques des années 40 de la séquence, avec son hommage clair aux vieux films d’horreur universels comme Frankenstein et Le loup garouétant apparu dans une autre émission pour la première fois, aurait peut-être supprimé une partie de l’impact de la spéciale maussade en noir et blanc qui arrive sur Disney + dans quelques semaines.

Loup-garou de nuit sera présenté en première sur Disney + le 7 octobre, tandis que ceux qui souhaitent rattraper les aventures de Chevalier de la Lune pouvez trouver toute la série sur Disney + maintenant.