Le directeur de WandaVision n’a jamais eu l’intention de déclencher quatre fantastiques rumeurs avec l’ingénieur aérospatial Tease

Il y a de gros SPOILER à venir, alors soyez conscient. À mi-chemin à travers WandaVision dépliant lentement son histoire à chaque nouvel épisode, tout le fandom du MCU a été soudainement et complètement détourné par une ligne jetable de Monica Rambeau, quand elle a mentionné connaître «un ingénieur aérospatial qui serait prêt à relever ce défi», de construire un abri anti-retombées conçu pour la faire entrer dans le « Hex » magique qui entoure la ville de Westview.

La ligne a immédiatement déclenché une vague de théories de fans, le public étant convaincu que Monica faisait référence à Reed Richards, alias M. Fantastic, le chef des Fantastic Four, qui ferait bientôt ses débuts sur MCU. WandaVision. Malheureusement, cela ne s’est pas produit. Dans une nouvelle interview, Matt Shakman, le directeur de l’émission, a admis que l’apparence de Reed n’était jamais du tout sur les cartes.

« Certains de ces œufs de Pâques sont absolument intentionnels. Et puis certaines choses, comme simplement essayer de clarifier quel était le plan de Monica en ce qui concerne l’Hex. [were not]. Nous avons refait un petit truc là-bas, changé certains dialogues, a ajouté l’ingénieur aérospatial qui n’a jamais eu l’intention de notre côté de monter les Fantastic Four (rires). «

Les fans peuvent être pardonnés de penser WandaVision pourrait essayer de se faufiler dans une introduction de personnage majeure, car la même chose s’était produite avec Spider-Man et Black Panther dans Captain America: guerre civileet Captain Marvel dans Avengers: guerre à l’infini.

L’ami ingénieur de Monica s’est avéré être un nouveau personnage nommé Major Goodner, qui semble être une personne parfaitement gentille, mais aux yeux des fans, souffre d’un défaut majeur de caractère de ne pas être Reed Richards, ou professeur X, ou Magneto, ou tout autre. de la douzaine d’autres personnages majeurs de Marvel Comics que les fans espéraient être le camée secret qui avait longtemps été taquiné par la distribution et l’équipe de WandaVision. Selon Shakman, il était difficile de regarder le récit soigneusement construit de la série être complètement détourné par des théories de fans sauvages sans fondement dans la réalité.

« [Fan theories are] charmant et merveilleux. Mais nous construisons sur cette pièce de jeu de rover, sur laquelle je travaille depuis plus d’un an pour créer ce rover. Et tout d’un coup, tout le monde veut savoir qui va la rencontrer là-bas, et je sais que ce sera cette merveilleuse actrice qui jouera Major Goodner, et que ce ne sera pas Reed Richards … Je veux que les gens soient investis dans quelle est l’histoire d’origine d’un personnage différent que Monica Rambeau est en train de devenir, et au lieu de cela, nous sommes distraits par quelqu’un d’autre. Alors oui, le réalisateur-producteur en moi me dit: « Oh, ne cours pas avec celui-là! » Parce que je ne voulais pas que l’attention se détache de ce qui était important, c’est-à-dire l’histoire de Monica voyageant à travers cet hexagone. «