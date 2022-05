Le directeur de Thor: Love and Thunder qualifie le méchant de Christian Bale de la meilleure merveille jamais eue

Thor : Amour et tonnerre La réalisatrice Taika Waititi annonce l’arrivée de l’acteur primé aux Oscars Christian Bale dans l’univers cinématographique Marvel. Dans une avant-première estivale avec l’Associated Press, Waititi offre un aperçu de la suite et appelle le méchant de Bale, Gorr the God Butcher, « le meilleur méchant que Marvel ait jamais eu ».

« C’est un petit groupe de héros génial, vraiment amusant et bizarre, une nouvelle équipe pour Thor avec Korg, Valkyrie et The Mighty Thor. Et, à mon humble avis, nous avons probablement le meilleur méchant que Marvel ait jamais eu à Christian Bale. »

En plus de nommer la dernière équipe d’alliés de Thor, le cinéaste en a profité pour parler du méchant de Christian Bale, le qualifiant de meilleur que la franchise ait jamais vu. Le calibre inférieur des méchants de Marvel fait souvent l’objet de critiques, mais cela signifie que Gorr battra Thanos, Eric Killmonger, Green Goblin, Wenwu et les autres. Connu pour jouer le héros de DC, Batman, le rôle de Christian Bale en tant que super-vilain dans Thor : Amour et tonnerre a été une surprise pour beaucoup. Le personnage doit être quelque chose d’impressionnant pour avoir persuadé l’acteur impressionnant de changer de camp, et ceux qui connaissent Gorr sauront la menace qu’il représente.

Introduit lors de la bande dessinée de Jason Aaron et Esad Ribic, Gorr est né sur une planète sans nom et vit chaque jour au bord de la famine. On lui a appris à faire confiance aux dieux, bien qu’ils n’aient jamais répondu à ses prières, et après avoir vécu une vie tragique, Gorr abandonne sa croyance aux dieux, conduisant à son exil. Errant dans le désert près de la mort, Gorr est témoin d’une paire de dieux qui se battent. Réalisant qu’ils existent, ils s’en fichent, Gorr devient furieux et se lie avec l’épée du dieu noir, se transformant en une masse amorphe de ténèbres vivantes.

Sa haine des dieux le conduit dans une violente mission de vengeance à travers le temps et l’espace, et cette mission devrait être explorée dans Thor : Amour et tonnerre. Aux côtés de King Valkyrie, Korg et The Mighty Thor, ils se lanceront dans une aventure cosmique déchirante pour découvrir le mystère de la vengeance du God Butcher et l’arrêter avant qu’il ne soit trop tard. Avec la trame de fond épique de Gorr et le très talentueux Christian Bale dans le rôle, les éloges de Taika Waititi ne sont pas difficiles à croire.





En plus de Gorr coupant un chemin brutal à travers le MCU, Thor : Amour et tonnerre trouvera le Vengeur titulaire traitant de sa place dans le monde. « Thor essaie juste de comprendre son but, essayant de comprendre exactement qui il est et pourquoi il est un héros ou s’il devrait être un héros », a expliqué Waititi. « Je suppose que vous pourriez appeler cela une crise de la quarantaine. »

Réalisé par Taika Waititi, qui a co-écrit le scénario aux côtés de Jennifer Kaytin Robinson, Thor : Amour et tonnerre étoiles Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Natalie Portman, Christian Bale, Jaimie Alexander, Chris Pratt, Pom Klementieff, Dave Bautista, Karen Gillan, Sean Gunn, Vin Diesel et Bradley Cooper.

Thor : Amour et tonnerre devrait être publié le 8 juillet 2022, dans le cadre de la phase quatre du MCU.









