Le directeur de Thor: Love and Thunder qualifie la suite de Marvel de « fantastique » et de « plus cool » que prévu

Le réalisateur de Marvel, Taika Waititi, a parlé de sa prochaine suite de bande dessinée Thor : Amour et tonnerre comme s’il prenait une vie propre, le cinéaste décrivant le film MCU comme « fantastique » et « plus cool » que le film qu’il avait initialement prévu de faire. S’adressant à Empire Magazine, Waititi a expliqué comment il aborde le cinéma, avec le Le réalisateur n’attache jamais ses idées et laisse plutôt le projet grandir et évoluer par lui-même, parfois avec des résultats surprenants.

« C’est un film fantastique. Je n’essaie pas de contrôler mes films, ou comment ils tournent. Je les laisse en quelque sorte m’apparaître. Et avec ce film, je me dis : ‘Hé, tu es un peu plus cool que ce que j’espérais faire à l’origine.’ Tonalement, c’est là où je l’ai toujours voulu.

Il semble certainement que Taika Waititi ait une approche philosophiquement non interventionniste des films qu’il réalise. Plutôt que de structurer et d’organiser rigoureusement la sortie de Marvel, Waititi a plutôt laissé Thor : Amour et tonnerre devenir ce qu’il a toujours été censé être. Et il semble que la méthode ait fait des merveilles, le produit final impressionnant même Waititi lui-même.

Réalisé par Taika Waititi, qui a co-écrit le scénario avec Jennifer Kaytin Robinson, Thor : Amour et tonnerre trouve Thor (Chris Hemsworth) dans un voyage sans précédent – ​​une quête de paix intérieure. Mais sa retraite est interrompue par un tueur galactique connu sous le nom de Gorr the God Butcher (Christian Bale), qui cherche l’extinction des dieux.

Pour combattre la menace, Thor demande l’aide du roi Valkyrie (Tessa Thompson), de Korg (Taika Waititi) et de l’ex-petite amie Jane Foster (Natalie Portman), qui – à la surprise de Thor – manie inexplicablement son marteau magique, Mjolnir, en tant que Puissant. Thor. Ensemble, ils se lancent dans une aventure cosmique déchirante pour découvrir le mystère de la vengeance du Dieu Boucher et l’arrêter avant qu’il ne soit trop tard.





En plus d’appeler Thor : Amour et tonnerre « Fantastique » et « plus cool » qu’il ne s’y attendait, Taika Waititi a encore mis en avant la suite en faisant l’éloge des débuts crapuleux du lauréat d’un Oscar, Christian Bale. « C’est un petit groupe de héros génial, vraiment amusant et bizarre, une nouvelle équipe pour Thor avec Korg, Valkyrie et The Mighty Thor », a récemment déclaré Waititi. « Et, à mon humble avis, nous avons probablement le meilleur méchant que Marvel ait jamais vu. avait à Christian Bale. »

Bale entrera dans la mêlée Marvel en tant que Gorr le dieu boucher, un extraterrestre qui a une vendetta vengeresse contre les dieux. Se frayant un chemin sanglant à travers le temps et l’espace, Gorr et Thor s’affronteront sans aucun doute dans Thor: Love and Thunder dans une bataille épique alors que le super-héros asgardien tente de mettre fin à la mission violente de Gorr.

Avec Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Natalie Portman, Christian Bale, Chris Pratt, Jaimie Alexander, Pom Klementieff, Dave Bautista, Karen Gillan, Sean Gunn, Jeff Goldblum, Vin Diesel et Bradley Cooper, Thor : Love and Thunder devrait être sorti aux États-Unis le 8 juillet 2022, dans le cadre de la phase quatre du MCU.





