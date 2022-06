Le directeur de Thor: Love and Thunder explique comment il a persuadé Natalie Portman de revenir au MCU

Natalie Portman a été la plupart du temps absente du MCU pendant près d’une décennie depuis son apparition dans Thor: Le Monde des Ténèbres. Le personnage de Portman de Jane Foster a fait une apparition inattendue dans Avengers: Fin de partie, mais à part fournir une petite quantité de travail de voix off, l’actrice n’a en fait rien tourné de nouveau pour le film. Après avoir été mécontente de la représentation de son personnage lors de ses deux premières apparitions, ainsi que du licenciement de Patty Jenkins de Thor: Le Monde des Ténèbres, Portman semblait en avoir fini avec le MCU dans l’ensemble. Cependant, Taika Watiti a expliqué comment il avait réussi à persuader l’actrice primée de revenir dans le giron de Marvel pour Thor : Amour et tonnerre. Il a dit à Fandango :

«Je suis allé chez elle et elle m’a donné un verre d’eau… Je pense que ce que nous avons fait avec Ragnarok était, cela a rendu ces films attrayants pour d’autres acteurs aussi, comme Christian [Bale] vraiment, il a vu ça et il s’est dit : « Je veux faire quelque chose d’amusant », et il est venu ici, il voulait faire partie de ce truc. Et Natalie aussi et… je pense qu’elle voulait juste s’assurer que… je ne sais même pas comment dire ça, mais… son personnage dans ces premiers films, ce n’est probablement pas la version la plus excitante du personnage féminin qui nous voulons de ces films… Je devais juste lui parler du fait que je voulais changer ce personnage, tout comme nous avions changé le personnage de Thor pour Ragnarok et lui donner un peu plus de licence pour être aventureuse et amusante parce que Natalie est une personne vraiment drôle. Et parfois… ce genre de choses ne peut pas… je ne sais pas, elles ne sont pas l’objectif principal lorsqu’elles proposent des personnages et vous savez dans les films.

Thor : Amour et tonnerre Continuera le style de Ragnarok

Studios Marvel

Il y a une nette différence entre l’original Thor, Thor : le monde des ténèbres et Thor : Ragnarok. Ce dernier est arrivé comme l’un des premiers films en double du MCU, Thor étant accompagné dans son aventure par Bruce Banner/Hulk. Le résultat a été une fonctionnalité lumineuse et énergique qui a livré autant d’action bruyante qu’un film Avengers tout en poursuivant l’histoire de Thor et Loki des films précédents. En plus de cela, il a également présenté Valkyrie de Tessa Thompson, qui est maintenant devenue un membre à part entière de la famille Marvel.

Taika Watiti a expliqué que Thor : Amour et tonnerre est l’une des « choses les plus dingues » qu’il ait jamais faites, et cela semble fonctionner pour Thor. Comme nous l’avons vu dans les bandes-annonces, il se passe certainement beaucoup de choses dans la durée d’exécution apparemment courte (en termes de MCU) du film, et cela conduira probablement à un film frénétique et rapide qui ne donnera pas de temps au public. pour reprendre leur souffle.





Après la performance moyenne de Doctor Strange in the Multiverse of Madness avec les critiques, il sera intéressant de voir comment Thor: Love and Thunder s’en sort compte tenu des éloges presque universels pour Thor : Ragnarokqui a actuellement un taux d’approbation de 93 % sur Rotten Tomatoes.