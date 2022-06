Le directeur de Thor: Love and Thunder confirme qu’il n’y a pas de connexions multivers

Après Spider-Man : Pas de retour à la maison et Doctor Strange dans le multivers de la folie, l’univers cinématographique Marvel présentera ensuite une histoire plus simple avec le prochain film de la phase quatre. Dans l’état actuel des choses, le multivers a été très bien établi dans le cadre du MCU, et nous pouvons certainement compter sur son entrée en jeu dans divers films et émissions Disney + à l’avenir. Pour ce qui est de Thor : Amour et tonnerrecependant, ces éléments ne seront pas inclus car le multivers n’était tout simplement pas nécessaire pour cette histoire.

C’est le mot de Taika Waititiréalisateur et co-scénariste de Thor : Amour et tonnerre. Dans le dernier numéro de Total Film (via The Direct), Waititi a été interrogé sur l’inclusion du multivers et si Jane Foster de Natalie Portman est peut-être une variante et pas la même que les fans rencontrés pour la première fois dans deux films précédents. Waititi n’a pas tardé à fermer cela en clarifiant que pendant qu’il « [likes] l’idée du multivers », il n’y a « rien de tel dans ce film », qui, selon lui, fait partie du « vers singulier ».

« J’ai l’impression que celui-ci est plus original et unique, et se distingue de beaucoup d’autres films Marvel à cause de cet élément d’amour et de cette idée de ce que l’amour signifie pour tous ces personnages. Vous n’allez jamais dans ces films de super-héros pour voir un film sur l’amour. C’est une réponse absurde. Aucun fan ne veut voir ça. Mais comme je l’ai dit avec le dernier film, ils ne savent pas ce qu’ils veulent tant qu’ils ne l’ont pas obtenu. »

La star Chris Hemsworth a réitéré le point de Waititi selon lequel l’amour est au cœur de Thor : Amour et tonnerre. C’est bien plus qu’un simple film d’amour, car il y a beaucoup d’éléments de comédie et d’action pour divertir les téléspectateurs. Mais tout revient à l’histoire d’amour entre ses protagonistes.

« C’est une sorte de comédie romantique avec de l’action. Mais nous devions continuer à revenir à l’histoire d’amour. C’était ce qui allait ancrer ces personnages, ancrer cette histoire et la fonder. Et vous pouvez, en plus de cela, le superposer avec toutes sortes de folie et de plaisir et d’action et d’humour et tout ça. Mais le cœur de celui-ci, il s’agissait de l’amour universel. C’était un sacré tour. »





Thor: Love and Thunder présente Christian Bale dans le rôle du méchant

Studios Marvel

Un synopsis publié précédemment note à quel point Gorr le dieu boucher est la grande menace du film. Le méchant semble être suffisamment convaincant par lui-même pour qu’il n’y ait tout simplement pas besoin d’augmenter les enjeux en introduisant le multivers. Vous pouvez lire le synopsis ci-dessous.

« Gorr le dieu boucher (Bale), qui cherche l’extinction des dieux. Pour combattre la menace, Thor fait appel au roi Valkyrie (Tessa Thompson), à Korg (Taika Waititi) et à l’ex-petite amie Jane Foster (Natalie Portman), qui – à la surprise de Thor – manie inexplicablement son marteau magique, Mjolnir, en tant que Mighty Thor. Ensemble, ils se lancent dans une aventure cosmique déchirante pour découvrir le mystère de la vengeance du God Butcher et l’arrêter avant qu’il ne soit trop tard.

Thor : Amour et tonnerre sortira dans les salles de cinéma le 8 juillet 2022.