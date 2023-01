Le directeur de Suicide Squad affirme qu’Ayer Cut est « beaucoup mieux »

David Ayerle directeur de Escouade suicide, a précédemment déclaré que le studio avait interféré avec sa coupe du film et que sa version était meilleure. Il a récemment doublé ces commentaires dans un tweet, affirmant que le film avait été « fondamentalement changé » et que sa coupe était « bien meilleure ». Cette déclaration intervient après la fusion de Warner Bros. et Discovery, qui a entraîné une refonte majeure de la société. Dans le cadre de cette refonte, un certain nombre de films et d’émissions de télévision ont été annulés pour économiser de l’argent et réduire les impôts. changements, le PDG nouvellement nommé David Zaslav a annoncé des plans ambitieux pour l’entreprise, notamment la nomination d’un cadre supérieur pour diriger la branche DC Studios.Il a tenu cette promesse en établissant James Gunn et Peter Safran en tant que co-PDG de la subdivision.

Gunn et Safran ont travaillé d’arrache-pied pour développer une nouvelle liste de films qui sortiront en salles au cours des dix prochaines années. Ils ont déclaré qu’ils n’avaient pas l’intention de revisiter le passé et se concentrent plutôt sur la création de contenu nouveau et passionnant pour le public. Dans un tweet répondant à un fan, Ayer a confirmé que sa vision originale du film n’avait pas été entièrement réalisée en raison de l’intervention du studio. « Normalement, vous avez tout à fait raison. Il s’agit d’un cas extraordinaire de film complètement repensé par la suite. Ce ne sont pas quelques scènes coupées ajoutées », a écrit Ayer. « La nature du film a fondamentalement changé. Je vous regarde dans les yeux en vous disant cela. Ma coupe est bien meilleure. »

Ce bouleversement chez Warner Bros. Discovery indique une évolution vers une nouvelle approche pour l’entreprise, avec un nouveau leadership et une concentration renouvelée sur le développement de contenus nouveaux et passionnants pour le public. Les fans peuvent s’attendre à une liste passionnante de films de DC Studios sous la direction de James Gunn et Peter Safran.





La vision du futur de James Gunn et Peter Safran

Warner Bros.

L’attention se tourne maintenant vers la nouvelle direction de James Gunn et Peter Safran, qui ont pris la relève en tant que co-PDG de DC Studios. Bien que peu de choses aient été officiellement révélées sur leurs plans pour l’avenir de la franchise, il y a eu des indices qu’un jeune Superman sera présenté, montrant les premières années de son temps en tant que super-héros sur Terre. Cette nouvelle intervient après une série de déboires pour les fans de DC, dont Cavill ne reprenant pas le rôle de Superman, l’annulation du Fille chauve-souris film et l’abandon des plans pour le retour potentiel de Michael Keaton en tant que Batman. Gunn a également taquiné de futurs projets pour d’autres membres de la Justice League, tels que Wonder Woman, mais aucun détail spécifique n’a encore été fourni.

DC Studios a également de grandes nouvelles à l’horizon concernant Jason Momoa. Après une rencontre avec Warner Bros, l’acteur a partagé une vidéo sur Instagram Stories exprimant son enthousiasme et faisant allusion à la possibilité d’un avenir dans l’univers DC. Bien que Momoa n’ait révélé aucun détail, les fans pensent que cela pourrait être lié à un projet de longue date, tel qu’un film de Lobo, car Momoa exprime son intérêt pour le personnage depuis des années. Cependant, il est également très excité par la révélation, et ce n’est pas juste un autre retour en tant qu’Aquaman.

Malgré les récents revers, les fans gardent espoir que la nouvelle direction et les projets à venir apporteront une nouvelle ère fraîche et passionnante à l’univers DC. La question est maintenant de savoir s’ils seront en mesure de tenir cette promesse.