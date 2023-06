Le directeur de Star Trek explique la présence éphémère du capitaine Pike dans l’épisode pilote de Strange New Worlds

Avertissement : Cet article contient des SPOILERS pour Star Trek : Strange New Worlds Saison 2, Épisode 1 – « Le cercle brisé »Le capitaine Christopher Pike, joué par Mont Ansonétait visiblement absent pendant la majeure partie de la première de la saison 2 de Star Trek : d’étranges nouveaux mondes. Le directeur de la série, Chris Fisher, a récemment mis en lumière cette décision narrative unique. Le personnage de Mount, Captain Pike, n’était que brièvement présent dans l’épisode inaugural, intitulé à juste titre Le cercle brisé.







Le capitaine cède le contrôle de l’USS Enterprise au lieutenant Spock, joué par Ethan Peck, au début de l’épisode avant de se lancer dans une mission solitaire pour assurer la représentation légale de son premier officier, le commandant Una Chin-Riley, qui fait face à un tribunal de Starfleet. -martial.

La décision de ne pas suivre Star TrekLa structure typique des épisodes n’était pas seulement un choix créatif. Le spectacle a dû s’adapter aux circonstances réelles d’Anson Mount. Mount vient tout juste d’accueillir un nouveau bébé dans sa vie. Cela l’a rendu indisponible pour travailler pendant la production de l’épisode pilote de la nouvelle saison.

Fisher a raconté à 7th Rule le défi de l’absence de Mount, compte tenu du talent de l’acteur et de la popularité de son personnage, le capitaine Pike. Cependant, il a également noté que l’accent mis par l’épisode sur les autres membres de l’équipage de l’Enterprise venait de la nécessité de s’adapter au changement de vie de Mount. Cette situation était connue bien à l’avance, donnant aux showrunners suffisamment de temps – environ neuf mois – pour préparer un épisode qui mettrait en valeur les attributs et les forces uniques des autres personnages.

Anson vient d’avoir un bébé. Il ne sera pas vraiment disponible pour cet épisode… [Pike’s absence] était certainement un défi aussi, car Anson est un acteur tellement incroyable et Pike est un si grand personnage. [The episode focusing on the other Enterprise crew] est venu de la nécessité d’Anson vient d’avoir un bébé, et il avait besoin de passer du temps avec son enfant. Nous le savions donc, bien sûr, et nous avions neuf mois pour nous préparer à cela, alors nos showrunners ont écrit un épisode qui a ouvert la porte en termes de plaisir et d’action, et s’appuie vraiment fortement sur ce qui rend ces autres personnages si géniaux.

L’équipage de l’USS Enterprise prend la barre

La mise à l’écart forcée de Captain Pike a eu un effet positif inattendu sur la série, permettant aux projecteurs de briller plus brillamment sur les autres membres de l’équipage. Parmi ceux qui se sont démarqués figuraient Spock, le Dr Joseph M’Benga, l’infirmière Christine Chapel et La’an Noonien-Singh. La première de la saison a également présenté au public le nouvel ajout à la série, l’ingénieur en chef Commandant Pelia.

L’équipage du capitaine Pike a relevé le défi. Ils ont livré une ouverture de saison mordante, pleine d’action et chargée d’émotion. Avec l’absence de Captain Pike, la première de la saison a pivoté et s’est concentrée sur les histoires et les personnalités de son ensemble. Par exemple, plus de détails ont été révélés sur les expériences de Chapel et M’Benga pendant la guerre des Klingons depuis le Star Trek : Découverte série.

L’épisode a également vu Spock nouer des amitiés improbables avec les Klingons. L’histoire d’amour qui se développait entre Spock et l’infirmière Chapel prit une tournure dramatique lorsque Spock, perdant le contrôle de ses émotions, crut momentanément qu’il avait tué Christine et Joseph. Ce développement dramatique est survenu après que Spock a donné l’ordre de détruire un faux vaisseau Starfleet, évitant ainsi une autre guerre klingonne.

Même sans leur capitaine, l’équipage de l’USS Enterprise s’est comporté de manière louable. Cependant, les fans de la série seront soulagés de savoir que Captain Pike devrait revenir dans le deuxième épisode de la saison. Star Trek : d’étranges nouveaux mondes la saison 2 continue d’être diffusée sur Paramount + tous les jeudis, apportant avec elle des aventures interstellaires plus palpitantes et de riches développements de personnages.