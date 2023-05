Le directeur de SISU a déjà une idée de suite en tête

Le film d’action finlandais SISU a surpris de nombreux cinéphiles l’année dernière lors d’un combat intense et sanglant pour la survie pendant la Seconde Guerre mondiale entre un homme âgé sans prétention nommé Aatami et un escadron de la mort allemand. Pour protéger ce qui lui est le plus précieux, il fauche sans pitié d’innombrables nazis à un degré qui rendrait même Tarantino Basterds sans gloire fier. De plus, compte tenu du timing, le film rappelle assez le film en cours John Wick franchise, avec Keanu Reeves jouant une armée d’un seul homme contre les assassins du monde qui veulent tous un morceau de lui. Il semble maintenant que le réalisateur Jalmari Helander ait une idée similaire. Par une interview avec GamesRadar +, il a révélé qu’une suite à SISU est en effet très possible, même si rien n’est encore confirmé.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Connexes: Revue SISU: Un film d’une armée à un homme qui colore dans les lignes (avec beaucoup de sang)

SISU, ainsi nommé d’après un concept finlandais signifiant « bravoure stoïque », est un film historique plein d’action écrit et réalisé par Jalmari Helander. Petri Jokiranta a été producteur. Les vedettes du film sont Jorma Tommila, Aksel Hennie, Jack Doolan et Mimosa Willamo. L’histoire se déroule en 1944, pendant la guerre de Laponie entre les Finlandais et les nazis. Un commando à la retraite devenu prospecteur nommé Aatami Korpi (Jorma Tommila) vit dans la solitude dans le désert de Laponie avec son cheval et son chien bien-aimé, passant ses journées à chercher et à extraire de l’or, ignorant la guerre qui se déroule au loin. Un jour, il tombe sur un riche gisement d’or et décide d’en rassembler autant qu’il peut et de l’apporter à une banque de la ville la plus proche pour le racheter. Cependant, cette ville la plus proche se trouve à des centaines de kilomètres, ce qui le place dans un long voyage potentiellement dangereux.

En cours de route, il croise un peloton de la Wehrmacht dirigé par un commandant SS impitoyable nommé Bruno Helldorf (Aksel Hennie) qui ne lui prête aucune attention, mais un groupe de soldats ultérieur découvre son or, et ils tentent de le tuer et de le prendre. Avant qu’ils ne puissent l’exécuter, lui et son chien, Aatami les tue tous rapidement puis tente de fuir. Cependant, les coups de feu attirent l’attention de Bruno, et il décide de poursuivre Aatami, peu importe le temps que cela prendra. Il ignore même le fait qu’Aatami était autrefois connu comme un « escadron de la mort à un seul homme » pendant la guerre d’hiver, gagnant le surnom russe de « Koschei » (attention, Baba Yaga). La poursuite se transforme en bain de sang après l’autre, Aatami brandissant toutes ses compétences mortelles qui ont fait craindre l’Armée rouge, et maintenant les nazis. Survivant miraculeusement avec son chien, il finit par se rendre dans une banque avec ses pépites en remorque. Pour la première fois de tout le film, il parle, demandant au caissier de lui donner des billets de banque, car ils seront beaucoup plus légers à porter.





La possibilité d’une suite SISU ou d’une préquelle

Porte des Lions

Après que le film ait reçu d’immenses éloges au Festival international du film de Toronto l’année dernière, et qu’il ait effectivement été comparé au John Wick franchise cinématographique, le réalisateur Helander a parlé du potentiel de retour d’Aatami dans une suite.

« J’ai une idée de ce qui allait se passer ensuite. C’était l’un des plus grands défis lors de l’écriture car je ne savais pas comment l’or le rendrait heureux à la fin. J’ai donc décidé de terminer le film comme je l’ai fait mais ce serait intéressant de voir ce qui lui arrivera quand il aura tout l’argent du monde, car je suis sûr que cela ne le rendra pas heureux. Peut-être que quelqu’un a encore besoin de ses compétences, mais voyons voir. »

Compte tenu du passé tristement célèbre d’Aatami pendant la guerre d’hiver contre l’Armée rouge qui lui a donné son surnom « d’immortel », une préquelle ne pouvait pas non plus nécessairement être exclue. Quoi qu’il en soit, ce type de série de films sur la scène indépendante pourrait s’avérer être un véritable atout, et nous verrons si d’autres mises à jour surviennent lors d’un éventuel suivi.

SISU est actuellement en streaming numérique sur Apple TV, Amazon Prime et Vudu, ainsi que sur des plateformes à la demande. La bande-annonce du film est visible ci-dessous.