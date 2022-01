Le directeur de Shazam 2 répond aux nouvelles rumeurs de la Ligue de justice impliquant Billy Batson

Les films de super-héros ont tendance à générer des rumeurs sans avoir à faire quoi que ce soit pour les susciter, et il semble que la même chose s’est produite en ce qui concerne Shazam ! La fureur des dieux, qui ne sortira dans les cinémas qu’en 2023 mais qui a déjà vu Internet bourdonner de rumeurs selon lesquelles le héros titulaire de Zachary Levi devrait faire partie du nouveau Ligue des Justiciers dans un futur proche du DCEU. Cependant, une personne qui avait quelque chose à dire à ce sujet était le réalisateur David F. Sandberg, qui ne semble pas avoir été au courant de cette décision.

Répondant à la vague de rumeurs récentes sur l’avenir de la Justice League et sur les personnes susceptibles d’en faire partie la prochaine fois que Warner Bros. tentera de réunir à nouveau l’équipe de super-héros. La programmation originale que nous avons vue en 2016 comprenait Superman (Henry Cavill), Batman (Ben Affleck), Wonder Woman (Gal Gadot), Aquaman (Jason Momoa), The Flash (Ezra Miller) et Cyborg (Ray Fisher). Bien qu’il semble que Momoa, Gadot et Miller prévoient de rester un peu plus longtemps, le reste de l’équipe a déjà haussé les bâtons et est parti ou s’apprête à le faire l’année prochaine après les prochaines versions. Alors, où cela laisse-t-il la Justice League? Selon Sandberg, peut-être pas là où certains fans l’ont suggéré.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

Publication sur son compte Twitter, Sandberg a déclaré: «Shazam rejoint la Justice League? 2022 commence avec de bonnes nouvelles. Le commentaire était accompagné d’une photo de Les Simpsons, avec une ligne de texte falsifiée, « Tout arrive Batson! » Il est également venu en réponse à une série de tweets affirmant que le nouveau Ligue des Justiciers serait compromettant pour Shazam, Batgirl et d’autres. Le tweet original dans son intégralité se lit comme suit :

«Je ne tweete généralement pas sur les trucs de DC, mais j’ai un ami qui a vu The Flash et le film effacera tous les films que Snyder a fait. Homme d’acier, Batman contre Superman et Ligue des Justiciers jamais arrivé maintenant. Effacé de la continuité. Affleck et Cavill sont tous les deux partis. Supergirl est désormais la principale Supes de la Terre. Keaton est Batman et Batgirl deviendra le nouveau Batman après son film. Le film se termine avec Flash, Supergirl et Shazam formant une nouvelle Justice League.

Sandberg a mentionné dans un autre commentaire qu’il ne sait pas ce qui se passe dans Le flash, ou même dans Adam noir, qui fait partie du Shazam monde, donc ses commentaires ne jettent pas complètement l’eau sur l’idée d’un nouveau Ligue des Justiciers en cours de formation. Dans l’état actuel des choses, le DCEU est un peu le bordel en matière de continuité, entre les problèmes autour de l’original Ligue des Justiciers film, le départ de Zack Snyder à mi-chemin de sa vision originale de cinq films et la manière aléatoire dont de nombreux films semblaient être sortis, il ne serait donc peut-être pas trop éloigné de penser que Warner Bros. peut vouloir nettoyer complètement l’ardoise et à bien des égards recommencer.





Alors que beaucoup de gens seront tristes de ne pas avoir de film solo sur Batfleck et que Henry Cavill en ait maintenant fini avec son rôle de Superman, le nombre de nouvelles possibilités ouvertes en effaçant l’ancien Ligue des Justiciers du futur pourrait être un pari que le studio se fera un plaisir de relever.





Chloe Zhao explique ces références à Superman et Batman dans Eternals Les super-héros d’Eternals sont apparemment des fans de DC Comics, et Chloe Zhao a révélé pourquoi les références semblaient nécessaires.

Lire la suite





A propos de l’auteur