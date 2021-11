Le directeur de Resident Evil Reboot révèle quel méchant majeur a été coupé

Johannes Roberts avait à l’origine un clin d’œil à un méchant majeur de Resident Evil dans Welcome to Raccoon City, mais il s’est retrouvé sur le sol de la salle de coupe.

Un méchant très familier a failli en faire Resident Evil : Bienvenue à Racoon City, ou du moins une référence apparente à cet antagoniste, mais il ne sera pas vu sur grand écran. Prévu pour être présenté exclusivement dans les salles de cinéma, le nouveau Resident Evil le film vient du scénariste et réalisateur Johannes Roberts. Il présente très peu de ressemblance avec les films précédents de la série avec l’intention de suivre de plus près le matériel source du jeu vidéo.

Nous avons vu dans les remorques qu’il y aura beaucoup de matériel de la Resident Evil et Resident Evil 2 jeux vidéo qui ont inspiré des éléments de Bienvenue à Raccoon City. Les personnages auront des lickers et peut-être d’autres créatures à craindre en plus des zombies affamés lorsqu’ils traverseront le manoir Spencer, le poste de police de Raccoon City et d’autres endroits familiers. Roberts a même utilisé des plans de Capcom pour rendre ces ensembles aussi précis que possible.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

Cependant, le harceleur bizarre connu sous le nom de M. X ne fera pas partie du plaisir. Les joueurs connaîtront M. X comme une version du Tyran déchaîné par Umbrella à Raccoon City où il poursuit Leon et Claire. L’ennemi puissant, reconnaissable à sa grande taille, son trench-coat et son chapeau, est une partie si mémorable de Resident Evil 2, et Roberts voulait l’inclure dans son nouveau redémarrage. Comme il l’a récemment dit sur le podcast de ComicBook Nation, une scène faisant allusion à M. X a dû être supprimée du montage final car elle ne correspondait pas au film.

« La seule chose que je voulais mettre et je ne l’ai pas fait, je n’ai tout simplement pas pu trouver un moyen de le mettre, c’était M. X. Il y a un signe de tête. C’est difficile à voir dans le plan et j’étais comme, ‘ Utilisez simplement cette prise de vue », mais cela ne fonctionne pas dans le film. Et j’étais comme, « D’accord », avec un film, vous devez réellement raconter un bon film plutôt que d’utiliser simplement les plans que vous voulez. «

Tous les personnages principaux peuvent également être reconnus comme des noms des jeux originaux. La distribution d’ensemble comprend Kaya Scodelario dans le rôle de Claire Redfield, Hannah John-Kamen dans le rôle de Jill Valentine, Robbie Amell dans le rôle de Chris Redfield, Tom Hopper dans celui d’Albert Wesker, Avan Jogia dans celui de Leon S. Kennedy, Donal Logue dans celui du chef Brian Irons, Neal McDonough dans celui de William Birkin , et Lily Gao dans le rôle d’Ada Wong. S’il devait y avoir une suite, Johannes Roberts a annoncé qu’elle inclurait des éléments de Resident Evil 4, alors qui sait s’il y aura de la place pour que M. X apparaisse dans le film de suivi potentiel ?

Un synopsis officiel pour Resident Evil : Bienvenue à Raccoon City, par Sony, se lit comme suit : « Autrefois la maison en plein essor du géant pharmaceutique Umbrella Corporation, Raccoon City est maintenant une ville mourante du Midwest. L’exode de l’entreprise a laissé la ville en friche… avec un grand mal qui couvait sous la surface. Lorsque ce mal se déchaîne, un groupe de survivants doit travailler ensemble pour découvrir la vérité derrière Umbrella et traverser la nuit.

Resident Evil : Bienvenue à Raccoon City premières dans les salles de cinéma le 24 novembre. Cette nouvelle nous vient de ComicBook.com.





Barry Keoghan joue-t-il secrètement un méchant emblématique dans The Batman ? Une conversation en ligne maintenant supprimée a peut-être révélé l’identité du personnage de The Batman de la star d’Eternals Barry Keoghan.

Lire la suite





A propos de l’auteur