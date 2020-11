Le directeur de R. Kelly à la recherche d’un accord de plaidoyer pour des accusations de traque

Donnell Russell a également été inculpé pour une fausse menace de tournage dans un cinéma.

R. Kelly a fait les manchettes pour toutes les mauvaises raisons au cours des dernières années alors que ses crimes présumés ont été révélés au monde. Le documentaire Survivre à R. Kelly a fait ses débuts en 2018 et a fait une énorme impression sur ceux qui l’ont regardé. De nombreuses femmes sont sorties et ont déclaré avoir été victimisées par Kelly, ce qui a conduit à de nombreuses enquêtes et même à une arrestation ultérieure. Maintenant, Kelly est en prison où il attend de nombreux procès pour crimes sexuels et racket. Les gens autour de Kelly ont également eu des ennuis, y compris son manager Donnell Russell qui est actuellement au milieu de négociations d’accord de plaidoyer, selon CNN. Russell a été accusé de harcèlement interétatique alors qu’il aurait tenté de contacter l’une des victimes de Kelly « dans l’intention de harceler et d’intimider ». Antonio Perez – Piscine via Getty Images Ce n’est pas la seule chose dont Russell a été accusé car il y a à peine quelques mois, il a été inculpé pour avoir appelé un cinéma à New York et avoir fait une fausse menace de fusillade. Le motif derrière les actions présumées de Russell est le fait que ledit théâtre était sur le point de montrer une projection avancée de Survivre à R. Kelly. Sur la base du rapport, il semblerait que les négociations de l’accord de plaidoyer soient assez avancées et que Russell ne soit pas censé aller en procès pour le moment. Restez à l’écoute pour plus de détails sur le cas de R. Kelly, car nous ne manquerons pas de vous les apporter. Nuccio DiNuzzo / Getty Images [Via]