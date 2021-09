Le directeur de Predator Prequel partage l’ingénieux Disney Mashup

Plus tôt cette semaine, le réalisateur de Predator prequel Dan Trachtenberg a taquiné la fusion du chasseur extraterrestre laid et sportif de dreadlocks avec le studio légendaire qu’est Disney dans une nouvelle image brillante. Partageant la photo sur les réseaux sociaux avec la légende « Voici un aperçu… », l’image montre la mascotte bien-aimée de Disney, Mickey Mouse, qui a subi quelques changements cauchemardesques…

Transformant le bas du visage du personnage généralement réconfortant en les mandibules et les crocs de The Predator, l’image doit clairement être mise sur des t-shirts dès que possible et enthousiasmera les fans pour le retour de la créature sous le parapluie de Disney. L’idée de Predator-Mickey traquant des proies sans méfiance à travers le vaste paysage d’un Disneyland vide, mais au lieu des clics habituels, vous entendez son gloussement familier s’échapper à travers cette bouche aux dents pointues et ressemblant à un insecte est suffisante pour laisser un être terrifié.

Barré par 10 Cloverfield Lane’s Dan Trachtenberg, et écrit par Pins capricieux’ Patrick Aison, Prédateur 5(qui peut être intitulé ou non Crânes ou Le crâne) fera remonter le public dans le temps et explorera la première fois qu’un prédateur visite la Terre. La suite comprendra également un héros féminin, qui est maintenant confirmé pour être joué par Légion la star Amber Midthunder, avec l’actrice prête à incarner une femme Comanche qui va à l’encontre des normes et traditions de genre pour devenir une guerrière, affrontant finalement le chasseur extraterrestre.

Le tournage du film s’est terminé récemment, avec le directeur de la photographie Jeff Cutter confirmant la nouvelle sur les réseaux sociaux en disant: « Et c’est la fin de Skulls! Je ne peux pas remercier Dan Trachtenberg assez pour m’inviter dans ce voyage épique et me confier l’aide à réaliser sa vision pour ce film ! Merci à un excellent casting dirigé par Amber Midthunder, Dakota Beavers et Dane Diliergo et beaucoup d’amour à un brave équipage de Calgary pour avoir plongé la tête la première avec nous! »

Pas grand-chose d’autre n’a été confirmé sur Prédateur 5, mais grâce à quelques révélations récentes avec l’aimable autorisation du producteur John Davis, nous savons que la suite est « une histoire d’origine sur le premier voyage du Predator sur cette planète », et qu’elle aura un ton similaire à celui du lauréat de l’Oscar 2015 Le revenant. « [Skull] ressemble plus à The Revenant qu’à n’importe quel film du canon Predator », a révélé Davis. « Vous saurez ce que je veux dire une fois que vous l’aurez vu. Cela revient à ce qui a fait fonctionner le film Predator original », a-t-il expliqué, comparant la nouvelle sortie au classique bien-aimé des années 1980, Prédateur, avec Arnold Schwarzenegger. « C’est l’ingéniosité d’un être humain qui n’abandonne pas, qui est capable d’observer et d’interpréter, capable de battre une force plus forte, plus puissante et bien armée », a-t-il ajouté.

Malgré non Prédateur suite à la hauteur de l’héritage de l’original de Schwarzenegger, Davis a de grands espoirs pour les efforts de Trachtenberg sous Disney en disant: « Ce sera, je crois, le deuxième meilleur – ou le premier … ou il peut être égal au premier un. N’est-ce pas ? J’ai l’impression que le premier était un film merveilleux et intéressant et je sais ce qui a fonctionné à ce sujet. J’ai l’impression que nous n’y sommes plus jamais retournés. Nous nous sommes retrouvés dans des endroits différents. Je pense que c’est un complément digne au premier. Ça va être aussi bien. » Cela nous vient du compte Instagram de Dan Trachtenberg.

