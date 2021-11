Le directeur de Peaky Blinders dit que la sixième et dernière saison arrive plus tôt que prévu

Le réalisateur de la sixième et dernière saison de l’incroyable Peaky Blinders a révélé qu’il arriverait plus tôt que prévu.

On ne nous a pas encore dit exactement quand nous pouvons nous attendre à voir l’émission primée sur nos services de streaming, sauf qu’elle sera diffusée au cours du premier semestre de l’année prochaine.

Eh bien, chaque fois que la BBC et Netflix prévoyaient d’abandonner le prochain versement, il semble que cette date ait pu être avancée.

Le réalisateur Anthony Byrne a écrit sur Instagram : « Nous venons vous chercher plus tôt que vous ne le pensez. »

La fin du teaser dit simplement « Début 2022 », alors espérons que cela signifie les trois premiers mois car les fans ne voudront probablement pas attendre une minute de plus.

Le tournage de la sixième et dernière saison s’est terminé il y a environ six mois et l’équipe a travaillé méticuleusement pour le préparer pour le public du monde entier depuis.