Le directeur de « Ori » critique les développeurs de « Cyberpunk »

Thomas Mahler, directeur du jeu « Ori and the Blind Forest » et PDG de Lune Les studios, s’est rendu sur le populaire forum de jeu Resetera pour exprimer sa frustration face aux pratiques marketing trompeuses.

Édition Mahler critiqué Steven Molyenux, CD Projekt RED et Sean Murray, qui il a appelé « Vendeurs d’huile de serpent » pour les promesses qu’ils ont faites lors de la promotion de leurs jeux auprès du public.

De Molyneux, développeur de jeux comme « Noir et blanc » et « Fable », Mahler a déclaré: « Il lui a fallu sortir quelques jeux de mauvaise qualité pour que la presse et les joueurs arrêtent enfin d’écouter les mensonges. »

Il a ensuite critiqué Sean Murray, Directeur de « No Man’s Sky », dont il a dit avoir «promu le mode multijoueur qui n’existait même pas et était très heureux de laisser les gens penser que « No Man’s Sky » était « Minecraft in Space », où l’on pouvait littéralement tout faire. «

Mahler s’est tourné vers Twitter le 4 février pour s’excuser, disant qu’il y avait « Foutu » et que « Il n’était pas attentif à la manière dont il présentait ses pensées. »

Mahler a conclu sa déclaration par ce qui suit: «Je suis vraiment désolé, en particulier pour ceux que j’ai mentionnés par leur nom. Je promets que j’apprendrai de cette erreur et ne souhaiterai de rancune à personne.

Tout ça après avoir vivement critiqué les études cette promesse fonctionne dans leurs jeux et à la fin ils ne les ont pas ou sont incomplètes.