Le directeur de Multiverse of Madness révèle comment America Chavez va changer le monde de Doctor Strange

Parmi les nombreuses introductions qui auront lieu dans Doctor Strange dans le multivers de la folie, l’un des nouveaux arrivants les plus importants est le multivers traversant l’Amérique Chavez, joué par Xochitl Gomez. Nous savons que Chavez peut créer des portails entre les mondes, et à partir de la bande-annonce, elle est sur le point d’entrer en collision avec Doctor Strange de manière considérable. Nous avons maintenant quelques informations supplémentaires sur le nouvel ajout au MCU et sur la façon dont elle aura un impact significatif sur le monde de Doctor Strange.

Comme nous l’avons vu dans les bandes-annonces, Doctor Strange est actuellement encore principalement dans l’ignorance du multivers, mais cela est sur le point de changer dans sa nouvelle aventure. Après avoir touché à des choses presque hors de son contrôle dans Spider-Man : Pas de retour à la maisonStrange et Wong se retrouveront à se lancer pleinement dans le multivers, et cela les mènera à America Chavez, ou peut-être que ce devrait être le multivers qui la mènera à eux.

Dans le dernier numéro d’Empire Magazine, le réalisateur Sam Raimi s’est assis et a parlé un peu plus du film, y compris de nouveaux détails sur Chavez et comment son arrivée dans le MCU changera à jamais les connaissances de Strange sur le multivers. Raimi a déclaré: «Strange est toujours en train d’apprendre le multivers. Et voici un personnage qui peut réellement le traverser. Il sait tout tout le temps, et devoir apprendre d’un enfant probablement intelligent.

America Chavez fait sa première apparition dans le film alors qu’elle est sauvée d’un monstre tentaculaire borgne appelé Gargantos dans une scène de la première bande-annonce. Raimi continue de dire que cet épisode pousse Strange à enquêter plus avant sur le multivers, ce qui entraîne plus de problèmes que de bien. « Il est très conscient qu’il ne doit pas autoriser les épisodes multiversaux comme nous l’avons vécu dans No Way Home parce qu’il a vu à quel point ils étaient dangereux. »





Doctor Strange ira dans un voyage de découverte de soi pendant le film et obtiendra une toute nouvelle perspective sur son monde





Le docteur Strange a toujours été arrogant quant à ses capacités de chirurgien, donc devenir le sorcier suprême le conduirait toujours à devenir un peu trop à l’aise avec les pouvoirs dont il dispose.

Un exemple a été vu dans Spider-Man : Pas de retour à la maisonoù, bien qu’il ne soit plus Sorcier Suprême, Strange a toujours l’idée qu’il est au-dessus des règles.

Benedict Cumberbatch a ses propres idées sur la façon dont Strange sera changé dans son nouveau film et sur la façon dont ce sera un « compte », qui proviendra des doutes de Strange sur sa propre nature. Cumberbatch a déclaré: «Il y a beaucoup de comptes à rendre. Et beaucoup de découverte de soi. Strange est presque un étranger à lui-même avant que ce film ne se déroule et ne révèle ce qui, essentiellement, est dans sa nature, qu’il doit alors soit affronter, soit résister, soit tomber, soit devenir. Il y a des idées très audacieuses, et des tests extraordinaires de Strange et de rencontres. Il y a des conclusions très inattendues.

Doctor Strange dans le multivers de la folie amènera le monde du MCU pleinement dans le multivers le 6 mai lorsqu’il arrivera dans les salles du monde entier.





