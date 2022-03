Le directeur de Morbius confirme que le vautour du film est le même que celui du MCU

Cet article peut contenir des spoilers pour Morbius. Lisez la suite avec prudence.Depuis le Morbius bande-annonce a présenté une apparition d’Adrian Toomes de Michael Keaton alias The Vulture, il y a eu une question persistante de savoir exactement dans quel univers le film se déroulera. Spider-Man : Pas de retour à la maisonil semblait que tout était possible, n’importe quand, n’importe où, donc avec des indices jonchant le Morbius bande-annonce que Spider-Man est une présence dans l’univers, et laisse entendre à la fois par Marvel Studios et Sony Pictures que leur future collaboration ne se limitera peut-être pas entièrement aux films centrés sur Spider-Man lui-même, où cela laisse-t-il Morbius? Le réalisateur Daniel Espinosa a maintenant confirmé que The Vulture in Morbius et en Spider-Man : Retrouvailles sont une seule et même chose.

Avec autant de facettes de l’ouverture du multivers Marvel et que Sony et Marvel Studios semblent travailler ensemble de plusieurs façons pour faire fonctionner certaines de ces intrigues, il est assez facile de comprendre pourquoi les fans du MCU et de l’univers Sony des personnages de Spider-Man serait confus par l’apparition d’un personnage MCU comme Toomes dans le monde de Morbius avec apparemment aucun autre lien. Maintenant, le réalisateur Espinosa a clarifié comment Vulture est dans Morbius, et qu’il s’agit du même personnage et non d’une variante de lui. Il a dit CinémaBlend:

« A la fin de Venom : Let There Be Carnage et Spider-Man : No Way Home, et dans No Way Home lui-même, il est clairement établi qu’il est possible pour les personnages de passer d’un multivers à un autre. Les événements de No Way Home ont eu pour effet de transférer Venom et Vulture (et peut-être d’autres) dans les deux sens entre le MCU et l’univers Venom.

Les commentaires d’Espinosa ont peut-être éclairci un peu la façon dont Vulture fait son apparition dans Morbiusmais cela n’explique pas tout à fait comment il est apparemment transporté du MCU par erreur compte tenu du sort dans Pas de retour à la maison était spécifiquement destiné à attirer ceux qui connaissent Spider-Man d’autres univers, puis à les renvoyer d’ici la fin du film. Cependant, il a été montré à la fin de Pas de retour à la maison dans la scène post-crédit qu’une petite partie de Venom a pu rester dans le MCU après qu’Eddie Brock ait été ramené dans son propre monde, cela fait donc un saut trop important pour croire que quelque chose aurait pu envoyer par inadvertance Vulture à un univers différent par hasard ?





Ce que nous ne savons pas exactement, c’est combien de temps Vulture sera dans l’univers Sony, ou exactement quel sera son objectif. Sinon pour la pandémie de Covid, Morbius aurait été libéré avant Spider-Man : Pas de retour à la maisonet cela conduit à des rumeurs selon lesquelles les apparitions de Vulture dans le film sont dans deux scènes post-crédits qui le verraient arriver dans l’univers qui n’a aucune trace de ses crimes, et il est autorisé à vaquer à ses occupations en tant qu’homme libre .

Ce serait très similaire à la scène post-générique de Venom : qu’il y ait carnage, et les problèmes de synchronisation avec les dates de sortie du film pourraient être en partie à blâmer pour que les choses ne s’empilent pas comme elles l’ont peut-être fait, mais même cela n’explique toujours pas complètement ce qui ferait de Vulture une anomalie complète dans le sort de Doctor Strange. Peut-être que tout sera révélé quand Morbius sortira la semaine prochaine, ou devra peut-être attendre un peu plus longtemps pour avoir une image plus claire de ce qui se passe entre les deux univers.









