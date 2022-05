Le directeur de Moon Knight révèle que deux croisements MCU ont été coupés de la série

Malgré quelques références ici et là, Chevalier de la lune dans son ensemble était la première série MCU sur Disney + à ne contenir aucun camée ou connexion plus large à l’univers plus large. Des œufs de Pâques plus petits, comme une publicité pour un bus du Global Repatriation Council ou un namedrop de Madripoor par Layla, étaient les seuls morceaux de tissu conjonctif qui Chevalier de la lune avait vraiment. Cependant, le réalisateur Mohamed Diab a récemment déclaré à Variety qu’il était prévu à un moment donné de lier plus ouvertement la série au MCU :

« Je veux vous raconter la toute première scène, il y avait un crossover, et la toute dernière scène, il y avait un crossover. Mais au fur et à mesure que l’histoire se développait et que nous continuions à changer les scripts, nous nous sommes dit: » Nous n’avons pas besoin de ça .’ Nous tous. C’était une décision collective. Et puis je n’arrêtais pas de penser : c’est une règle. Il doit y avoir une scène à la fin qui nous relie au MCU. Mais je pense qu’ils ont décidé : « Vous savez quoi, la surprise est qu’il n’y en a pas, et ce qui rendra cette émission unique, c’est qu’elle n’a besoin de rien d’autre.' »

En regardant la série Disney + jusqu’à présent, WandaVision, Le faucon et le soldat de l’hiver, Lokiet Oeil de faucon tous avaient des connexions MCU intégrées en raison de leurs fils. Chevalier de la lune est la première émission Marvel qui se concentre sur un personnage qui fait ses débuts et présente des joueurs comme Layla et Arthur Harrow qui n’ont jamais été vus à l’écran. Les créatifs derrière Chevalier de la lune ont eu l’opportunité de construire un tout nouveau coin du MCU sans avoir à se sentir contraints par d’autres événements qui ont précédé. Le « blip » lui-même n’est même pas mentionné tout au long de la série, donc Chevalier de la lune était totalement libre de raconter l’histoire qu’il voulait.

Chevalier de la lune Pourrait être lié au MCU plus large de différentes manières





En ce qui concerne comment Chevalier de la lune peut finir par se replier dans le MCU à l’avenir, il existe différentes possibilités. Puisque Madripoor a été référencé pendant la série, cela peut signifier que Marvel aimerait amener Marc Spector dans l’orbite d’un personnage comme Sharon Carter. De plus, la déesse Taweret mentionne que la Duat existe dans le même royaume que le Plan Ancestral, qui a été introduit en Panthère noire. Peut-être que des croisements spirituels entre la mythologie égyptienne et wakandaise se profilent à l’horizon.

Chevalier de la lune peut également devenir plus connecté à l’histoire globale du MCU en quelques mois seulement. Plusieurs dieux égyptiens ont été introduits tout au long de la série, et le prochain Thor : Amour et tonnerre mettra en vedette Christian Bale dans le rôle de Gorr le dieu boucher. Bien que l’objectif principal de Gorr soit plus que probablement Thor à la fin du film, l’élimination des membres de l’Ennead pourrait déterminer la dangerosité réelle du God Butcher.





La partie la plus excitante de l’endroit où Marc, Steven et Jake Lockley se présentent ensuite est que cela pourrait être n’importe où. La scène post-générique du Chevalier de la lune La finale met clairement en place une continuation de tous ces personnages, mais on ne sait pas encore si une deuxième saison est en route. Oscar Isaac n’a signé que pour la première série de six épisodes. Cependant, puisqu’un acteur de son calibre est toujours au conseil d’administration de Kevin Feige, ce n’est qu’une question de temps avant que le poing de vengeance de Khonshu ne revienne au MCU.





