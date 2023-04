Le directeur de Matrix dit que les thèmes trans sont venus naturellement et n’ont jamais été planifiés

La matrice La réalisatrice Lilly Wachowski a récemment abordé les thèmes des transgenres qui ont été associés au film de science-fiction ces dernières années. Bien qu’il y ait certainement certains aspects des films de Keanu Reeves qui peuvent être interprétés comme une allégorie trans, mais comme Wachowski l’a récemment expliqué, cela n’a jamais été écrit de cette façon.





Quand La matrice est sorti en 1999, il est devenu un succès instantané et une partie de la culture pop pour les décennies à venir. Bien que certains pensent que le film a été délibérément conçu pour résoudre les problèmes de transgenre, en partie parce que Wachowski est elle-même trans, le réalisateur leur a dit que ce n’était pas exactement le cas. Au lieu de cela, elle dit que la perception du film comme une allégorie trans est venue d’une interview précédente, lorsqu’un commentaire qu’elle a fait a été légèrement sorti de son contexte. Elle a expliqué:

« Cela vient d’une interview que j’ai faite pour Disclosure. Ils avaient un tas de questions Matrix. Et la question qu’ils m’ont posée concernait Switch, qui était à l’origine écrit comme un personnage trans qui était un homme dans le monde réel et une femme dans la matrice. Et ils ont pris cette réponse et joint la question à laquelle tout le monde fait maintenant référence, à savoir qu’il s’agit d’une allégorie trans. Et donc c’était un peu hors contexte, mais je ne m’assieds pas ici et en fais une puanteur, parce que c’est une allégorie trans en ce sens qu’elle a été écrite par deux femmes trans enfermées. Et donc toutes les choses qui s’y trouvent sont super-duper trans. L’idée de transformation, même tout le « Je m’appelle Neo, M. Anderson – » cette idée de revendiquer une identité, c’est indéniable. Donc, quand je regarde en arrière la façon dont nous avons lancé ces deux parties, je peux voir à quel point il est évident qu’elles ne font qu’une partie à bien des égards; qu’ils sont les deux faces d’une même médaille. Ce n’est pas comme si c’étaient des décisions conscientes, mais plutôt comme si nous trouvions instinctivement notre chemin en tant que ces deux femmes trans enfermées. Donc, toutes ces choses dont vos récepteurs bourdonnent sont tout à fait valables. Quand les gens disent : « Oh, c’est une allégorie trans », c’est comme : « Ouais… ça l’est, mais nous n’étions pas du genre, Hé, écrivons une allégorie trans. Ce n’est pas comme ça que ça a commencé. Nous étions comme, « Hé, écrivons ce film d’action », puis nous avons mis notre trans partout dessus.





La matrice est constamment référencée dans d’autres films.

La plus grande force de La matrice franchise est qu’il existe de nombreux aspects qui peuvent être interprétés de manière unique et personnelle. Il y a constamment des discussions en ligne sur ce que signifient réellement les événements du film, les questions qu’il soulève et les réponses qu’il apporte, et il ne semble pas y avoir de moyen précis de voir ce qui se cache derrière. La matrice.

Alors que le plus récent ajout à la franchise, La Matrice : Résurrections, n’a pas exactement répondu aux attentes en 2021, la franchise continue d’être référencée à plusieurs reprises dans d’autres films et émissions de télévision. Que ce soit dans Les Simpsonsou même le nouveau Barbie film, les idées La matrice créés font désormais partie intégrante de la conscience, et cela signifie peut-être que nous sommes tous dans notre propre Matrice après tout.