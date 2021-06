Le directeur de Mass Effect Casey Hudson annonce un nouveau studio

L’ancien gros bonnet de BioWare et directeur de Mass Effect Casey Hudson a fondé un tout nouveau développeur. Humanoid Studios – dirigé par le vétéran susmentionné – conservera des bureaux en Alberta et en Colombie-Britannique, où il travaillera sur une « toute nouvelle propriété intellectuelle ». Le développement sera mené à l’aide de l’Unreal Engine, bien qu’il n’y ait pas de détails en dehors de cela – probablement parce que ce n’est que les premiers jours et qu’ils doivent encore être décidés.

« Humanoid Studios est une nouvelle société de jeux vidéo fondée sur l’axiome selon lequel la liberté et l’indépendance créatives conduisent à des jeux meilleurs et plus innovants », indique un énoncé de mission en haut de chaque poste vacant. « Nous croyons au pouvoir des petites équipes agiles et à une structure organisationnelle plate, où chacun est habilité à prendre des décisions et à aider à conduire la vision du projet. »

Hudson a précédemment travaillé chez BioWare de 2000 à 2014, mais il est revenu en 2017 en tant que chef de projet sur ANTHEM avant de repartir en décembre 2020.

Il sera intéressant de voir si Sony prend contact avec cette équipe. Le détenteur de la plate-forme a récemment mis un point d’honneur à s’associer à diverses start-ups différentes, leur donnant efficacement les ressources dont elles ont besoin pour s’établir en échange de l’exclusivité de la console. Humanoid Studios atteint certainement les mêmes notes que, disons, Jade Raymond’s Haven – mais nous supposons que cela dépend si PlayStation Studios croit en la vision du groupe et s’il veut mettre un autre nouveau développeur sous son aile.