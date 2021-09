Le directeur de Marvels révèle le pitch X-Men mettant en vedette Cyclops, Storm et Galactus Team-Up

Bonbon la réalisatrice Nia DaCosta travaille actuellement dur sur ses débuts MCU, Les Merveilles, mais le cinéaste a d’autres idées de projets dans la franchise de films de bandes dessinées, à savoir The X Men. DaCosta a maintenant révélé les détails d’un pitch passionnant qu’elle a fait aux studios Marvel, et cela implique des gens comme Storm, Cyclops et la planète dévorant Galactus.

« Je viens juste de me faire chier. J’étais comme, voici les films que je pense que vous devriez faire! Film de l’équipe Galactus, Storm et Scott Summers! Blah blah blah! »

Nia DaCosta est clairement un grand fan de Marvel, et d’après les sons, il ne pouvait s’empêcher de vomir des idées tout au long de la réunion sur le terrain, criant des projets potentiels et des noms de personnages sur lesquels le studio devrait se concentrer. Heureusement, Marvel était heureux d’écouter, avec DaCosta louant la patience et l’approche sans intervention du studio, ce qui l’a finalement convaincue de signer pour diriger Capitaine Marvel suite, Les Merveilles.

« Elle m’a juste enduré d’aller en super profondeur. Et elle m’a aussi donné beaucoup de confiance que j’aurais la latitude créative de ne pas simplement être une marionnette sur une ficelle. »

On ne sait pas quoi merveille bien que des plans de DaCosta pour des gens comme Scott Summers et Storm, et s’ils l’ont refusé en faveur des plans qu’ils avaient déjà en place pour les personnages bien-aimés de X-Men. Qui sait, peut-être ont-ils noté certaines des idées tranquillement pendant que le cinéaste se plaignait joyeusement de la meilleure façon de les intégrer dans le MCU.

Pour l’instant cependant, DaCosta a les mains pleines pour amener une autre équipe de super-héros sur grand écran avec Les Merveilles. La suite de Marvel mettra en vedette Brie Larson revenant au rôle du capitaine Marvel/Carol Danvers. Dans le film, elle sera rejointe par Teyonah Parris, qui a été présentée pour la première fois en tant qu’adulte Monica Rambeau dans Marvel Studios ‘ WandaVision, avec Iman Vellani, qui apparaîtra sous le nom de Mme Marvel dans la prochaine série Disney + du même nom.

Alors que les détails de l’intrigue plus spécifiques restent secrets, la réalisatrice a donné un aperçu de son approche de la sortie du film de bande dessinée, la comparant, au moins en partie, à la récente Bonbon suite héritée. « Je peux dire que c’est une bête très différente. Mais je suis obsédé par la façon dont nous traitons tous notre douleur et nos traumatismes, et il y a une partie de cela dans l’histoire », a révélé DaCosta.

Pour ce qui est de Les X-Men, les mutants sont désormais entre les mains de Marvel Studios à la suite de la fusion très médiatisée de Disney avec la 20th Century Fox. Bien qu’on ne sache pas comment les mutants entreront dans l’univers cinématographique Marvel, il y a eu des rumeurs constantes allant de Wolverine apparaissant dans Spider-Man : Pas de chemin à la maison, à The Illumanti apparaissant dans Docteur Strange dans le multivers de la folie. Le patron de Marvel, Kevin Feige, a depuis révélé des détails intéressants concernant l’approche de Marvel à l’égard du X Men franchise en disant: « Vous savez à quel point j’aime les X-Men. J’ai déjà dit que c’est par là que j’ai commencé. Je ne peux rien vous dire avant de l’annoncer, mais rassurez-vous, les discussions ont été longues et continues en interne. «

Les Merveilles devrait sortir aux États-Unis le 11 novembre 2022, dans le cadre de la phase quatre du MCU. Cela nous vient de The Guardian.

Sujets : X-Men