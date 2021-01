Le directeur de Mandalorian Finale appelle à travailler avec Star Wars Legend comme un rêve devenu réalité

The Mandalorian le réalisateur Peyton Reed a tendu la main pour remercier un certain Guerres des étoiles acteur pour le remercier de son service. La saison 2 s’est terminée il y a près d’un mois et les fans parlent toujours de ce qu’ils ont vu et de ce que cela signifie pour l’avenir. Cela va être un peu plus long que la normale entre les saisons cette fois-ci, mais cela ne signifie pas que le Guerres des étoiles L’univers ne sera pas exploré avant de revoir Din Djarin, grâce aux futures émissions dérivées.

chère @HamillHimself, Quand j’étais enfant, cette photo était accrochée au mur de ma chambre. STAR WARS, et Luke Skywalker en particulier, comptait beaucoup pour moi. Certaines choses ne changent jamais. C’était un honneur et un rêve devenu réalité de travailler avec toi @themandalorian. Je vous remercie. #MTFBWYpic.twitter.com/trJulIaEf6 – Peyton Reed (@MrPeytonReed) 15 janvier 2021

Peyton Reed a pu réaliser deux épisodes de The Mandalorian saison 2, y compris la finale, qui présentait le retour choquant de Mark Hamill dans le rôle de Luke Skywalker. Guerres des étoiles Les fans ont été surpris et ont depuis remercié Hamill pour avoir repris le rôle. Maintenant, Reed prend le temps de lui dire merci aussi. « Chère [Mark Hamill], quand j’étais enfant, cette photo était accrochée au mur de ma chambre, « Reed a posté ».Guerres des étoiles, et Luke Skywalker en particulier, signifiait beaucoup pour moi. Certaines choses ne changent jamais. C’était un honneur et un rêve devenu réalité de travailler avec toi [The Mandalorian]. Je vous remercie. [May the Force Be With You] »

Dans le post de Peyton Reed, il a partagé une image de Mark Hamill sur le tournage de Un nouvel espoir. Après avoir vu Hamill dans la trilogie suite, beaucoup Guerres des étoiles les fans pensent que le personnage a reçu une rédemption appropriée en The Mandalorian. Le pouvoir Jedi de Luke Skywalker à son apogée a finalement été montré à l’écran, ce qui n’a pas été perdu pour les fans, ni même pour les acteurs et l’équipe de la série à succès Disney +. Quant à la suite, ce n’est pas clair, mais il y a certainement plus de place pour Mark Hamill.

Après The Mandalorian La finale de la saison 2 a été diffusée, Peyton Reed a déclaré: « Salut. Je voulais juste dire merci à vous tous Guerres des étoiles Ventilateurs. Vos réactions à [The Mandalorian] La finale de la saison 2 a été écrasante. Merci. « Mark Hamill a également été pris par surprise lorsque les réactions des fans ont commencé à entrer. » Parfois, les plus beaux cadeaux sont les plus inattendus et quelque chose dont vous n’aviez jamais réalisé que vous vouliez jusqu’à ce qu’il soit donné « , a tweeté Hamill, tout en ajoutant le hashtag # ThankYouJonAndDave. Hamill a continué à partager des vidéos de fans réagissant à la finale.

The Mandalorian la saison 3 n’a pas de date de sortie pour le moment. Mais Le livre de Boba Fett arrivera en décembre de cette année. Au début, il y avait une certaine confusion quant à ce qui se passait. Certains fans pensaient que la série Bounty Hunter prenait le relais pour The Mandalorian, mais Jon Favreau a rapidement clarifié et révélé que les deux émissions sont séparées l’une de l’autre. Cela signifie simplement que les fans vont devoir attendre un peu plus longtemps pour voir si Din Djarin et Baby Grogu seront réunis. Vous pouvez vérifier Twitter officiel de Peyton Reed merci à Mark Hamill ci-dessus.

