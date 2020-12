Le directeur de Man United dit que l’acceptation des LGBT ne suffit pas

Le manager féminin de Manchester United, Casey Stoney, ne pense pas que «l’acceptation» des personnes LGBT + soit suffisante. Nathan Stirk / Getty)

Le manager ouvertement gay de Manchester United a déclaré qu’accepter les personnes LGBT + ne suffisait pas, affirmant que la conversation devrait plutôt être axée sur l’égalité et les droits humains.

Casey Stoney, un ancien joueur qui a été entraîneur-chef de l’équipe féminine de Manchester United depuis 2018, a déclaré que la conversation sur l’acceptation des LGBT + doit changer.

Stoney, qui s’est déclaré gay publiquement en 2014, a déclaré BBC Sport: «Pourquoi ma vie devrait-elle simplement être acceptée?

«C’est comme si je devais être accepté par la société et je n’aime pas ça. Ce n’est pas le bon mot à utiliser si nous parlons d’égalité et de droits humains et simplement d’aimer un autre être humain.

«Cela devrait être la chose la plus normale au monde.»

Stoney a poursuivi: «Le langage que nous utilisons est vraiment important parce que nous vivons dans un monde où tout le monde peut tout dire sur les réseaux sociaux. Les jeunes utilisent un langage différent de moi. Ils jettent certains termes et utilisent le mot «gay» de manière péjorative.

«Quand j’entends les gens dire que la sexualité est un ‘choix de vie’, vous n’en savez manifestement pas assez à ce sujet parce que si vous en saviez suffisamment sur la vie que vous devez vivre et certains choix que vous devez faire et la façon dont vous avez des préjugés et des stéréotypes , alors ce n’est pas une vie facile à vivre alors pourquoi la choisirais-tu?

Le directeur de football a déclaré que faire partie d’un groupe minoritaire n’est quelque chose que vous pouvez comprendre si vous avez vécu une expérience, et a déclaré que les gens devraient «choisir de s’éduquer».

«Je veux m’éduquer tout le temps pour ne pas être ignorant, je n’utilise pas le mauvais langage et pour m’assurer de comprendre et de comprendre les difficultés auxquelles les gens sont confrontés au jour le jour, donc je ne fais pas partie de ça.

« Et en fait, pas seulement accepter que je n’en fais pas partie, mais le défier chaque jour pour dire que ce n’est pas juste et que nous devons être meilleurs. »

Casey Stoney est devenu gay après avoir été inspiré par Tom Daley.

Casey Stoney est sortie publiquement en 2014, révélant qu’elle avait été inspirée par la décision du plongeur olympique Tom Daley de parler de sa sexualité.

L’entraîneur de football, qui était alors défenseur des Arsenal Ladies, a déclaré qu’elle avait «vécu un mensonge» dans les années qui ont précédé sa sortie publique.

«Je ne l’ai jamais caché dans les cercles du football parce que c’est accepté. Mais au monde extérieur, je n’ai jamais parlé de ma sexualité », a déclaré Stoney à BBC Radio à l’époque.

«Je pense qu’il est vraiment important pour moi de parler en tant que joueur gay car il y a tellement de gens qui se battent qui sont homosexuels, et vous entendez des gens se suicider parce qu’ils sont homosexuels. Cela ne devrait jamais arriver.

Elle a ajouté: «J’ai regardé la réponse de Tom Daley. C’était incroyablement positif, et je me suis dit « wow, le monde change et il est temps pour moi de me lever et de raconter ma version de l’histoire ». »