Le directeur de Lightyear laisse plus de questions après avoir expliqué la connexion Toy Story

Beast Kingdom Toy Story Diorama Lumineux Oeuf Attaque Vaisseau Flottant Buzz 13cm

Vous vous souvenez du ranger de l'espace courageux, enthousiaste et un peu idiot - Buzz Lightyear ? En tant que ranger de l'espace high-tech, son plus grand rêve est de devenir le jouet préféré d'Andy avec son camarade le shérif Woody. Voulez-vous posséder un ami aussi sincère et loyal ? Beast Kingdom fait défier Buzz Lightyear l'empereur Zurg avec son vaisseau spatial pour te protéger !Modification de la scène classique - le vaisseau spatial Buzz Lightyear. En plus de reproduire l'apparence dans les décors originaux du film animalier, BK a intégré des LED aux feux de signalisation sur les ailes et aux trois jets et a conçu une grande base de vaisseau spatial en céramique pour que le jouet ressemble davantage à un vaisseau spatial volant. Ils ont préparé différents accessoires pour que vous puissiez équiper Buzz l'Éclair, l'âme de la scène, afin de répondre au décor. Qu'il s'agisse d'un space ranger courageux dans son vaisseau spatial, d'un jouet bien calé dans la boîte à jouets d'Andy ou d'un beau space ranger adossé à son vaisseau spatial, chaque style doit répondre à votre rêve ! Cet article mesure 13 cm de haut.Maintenant, tu peux t'envoler vers l'univers infini avec Buzz Lightyear ! Qu'est-ce que vous attendez ?