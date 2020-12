Le directeur de l’exorciste qualifie de mensonge les rumeurs de redémarrage sur son implication

Le cinéaste William Friedkin a réalisé de nombreux films populaires à son époque. Mais aucun n’a eu le genre d’impact et d’héritage que son film d’horreur de 1973 L’Exorciste. À l’ère des redémarrages, il y a depuis longtemps des rumeurs selon lesquelles Warner Bros. cherche à refaire le film emblématique pour une nouvelle génération de fans. Friedkin s’est adressé à Twitter pour répondre à ces rumeurs en refusant vigoureusement toute implication dans un redémarrage prévu.

« Il y a une rumeur sur IMDB selon laquelle je suis impliqué dans une nouvelle version de l’Exorciste. Ce n’est pas une rumeur, c’est un mensonge pur et simple. Il n’y a pas assez d’argent ou de motivation dans le monde pour que je fasse ça. »

Il semble donc que même s’il y aura un redémarrage du film, ce ne sera pas avec l’implication de Friedkin. L’original L’Exorciste était basé sur le roman de 1971 du même nom de Willam Peter Blatty. Il racontait l’histoire de la possession démoniaque de Regan, 12 ans, et de la tentative de sa mère de la sauver grâce à un exorcisme mené par deux prêtres catholiques romains.

Alors que le principe de base de L’Exorciste est assez simple et a depuis été copié d’innombrables fois à travers les films et la télévision, ce qui a rendu le film vraiment percutant serait impossible à reproduire lors d’un redémarrage, simplement parce que les choses qui étaient si surprenantes dans le film original ne seront plus considérées comme surprenantes ou nouvelles .

Quand L’Exorciste est sorti pour la première fois, Hollywood n’avait jamais vu un film comme celui-ci auparavant. Les scènes graphiques de violence à l’égard d’un jeune enfant, l’imagerie sacrilège, la remise en question de la validité de la foi, la partition musicale et les effets sonores obsédants se sont tous combinés pour produire quelque chose qui s’apparente à une panique à grande échelle.

Des articles de journaux ont été écrits pour extorquer le film à être retiré des salles de cinéma. Des rapports ont été publiés quotidiennement sur des membres du public jeunes et vieux quittant les salles en larmes, en vomissant ou devant être hospitalisés. Le comité de notation américain a été critiqué pour avoir attribué au film une note R alors que de nombreux critiques estimaient qu’il ne méritait rien de moins qu’une note X difficile.

Le film était si influent que le paysage de l’horreur est souvent considéré comme avant –L’Exorciste et après-L’Exorciste. Naturellement, chaque tour d’horreur utilisé dans le film a été copié et réutilisé à l’infini depuis. Un certain nombre de suites ont également été faites pour L’Exorciste, mais aucun n’a jamais réussi à capturer l’imagination du public comme l’original, et les suites ont été considérées comme de pâles imitations du film inspiré de Friedkin.

Compte tenu de son influence, on peut dire que L’Exorciste ne devrait jamais être refait, pas plus que l’on n’envisagerait de refaire Citoyen Kane ou Emporté par le vent. Et William Friedkin ressent clairement la même chose aussi. Il reste maintenant à voir si Warner respectera le souhait du cinéaste de laisser son travail fondateur seul, ou (et c’est beaucoup plus probable) qu’ils iront de l’avant avec le redémarrage avec un nouveau réalisateur à la barre.

