Le directeur de la suite d’Exorcist Legacy confirme que William Friedkin n’a aucune implication

D’une grande franchise d’horreur à l’autre, Halloween se termine barreur David Gordon Vert va très bientôt commencer à travailler en tant que réalisateur d’une nouvelle suite à L’Exorciste. D’une manière qui rappelle le retour de Jamie Lee Curtis pour une nouvelle série de Halloween films sous la direction de Green, le nouveau Exorciste Le film voit également le retour de la star originale Ellen Burstyn. Il s’agit de sa première apparition dans la franchise depuis le film original sorti en 1973 par le réalisateur Guillaume Friedkin.





Avec Burstyn et Linda Blair, L’Exorciste est largement considéré comme l’un des plus grands films d’horreur de tous les temps. En plus de marquer gros au box-office, le film était également un chouchou lors de la saison des récompenses, devenant le premier film de genre à être nominé pour le meilleur film. Le film a également remporté l’Oscar du meilleur scénario adapté et détenait le record du film d’horreur le plus rentable jusqu’à ce que Ce est arrivé en 2017.

Bien que Friedkin ait contribué à aider L’Exorciste trouver autant de succès, ne vous attendez pas à ce qu’il revienne pour la prochaine suite héritée de Green comme John Carpenter l’a fait pour le nouveau Halloween films. Dans une nouvelle interview avec Cinéaste, Green confirme que Friedkin n’a aucune implication dans le film, notant que le film ne sera pas le même stylistiquement que le film original même si certains personnages reviennent. Il dit que l’accent est mis sur la façon dont le personnage de Burstyn a évolué depuis le film original, suggérant que la contribution de Friedkin n’était pas aussi nécessaire avec Burstyn à bord.

« Il ne le fera pas. Au cours de ce voyage, nous avons choisi Ellen Burstyn pour être notre gourou spirituel. Notre Exorciste est liée narrativement par ses personnages, mais pas en termes de parallèles stylistiques. Je ne me penche pas sur ce que Friedkin a fait, mais cela va profondément dans qui est Chris MacNeil et ce qu’elle a apporté à la table. Sans trop en dire, les outils et les idées qu’elle a utilisés pendant cinquante ans trouvent une nouvelle application. C’est Ellen que nous avons embarquée, et nous avons filmé huit jours avec elle il y a un an pour faire des explorations techniques et créatives, et la semaine prochaine, nous revenons sur le ring. Donc pour répondre à votre question, Friedkin n’est pas impliqué là-dedans. S’il est aussi doué que John Carpenter pour faire de la musique, nous lui ferons faire une chanson dans le film. Il peut faire une version trombone de « Tubular Bells ».





William Friedkin ne voudrait probablement pas être impliqué

Warner Bros.

En 2020, avant qu’il ne soit annoncé que David Gordon Green essaierait de L’Exorciste, il y avait eu des rumeurs d’un nouveau redémarrage entrant en développement chez Warner Bros. À l’époque, William Friedkin a clairement indiqué avec un message sur Twitter qu’il n’était pas impliqué dans le projet supposé, et qu’il ne voudrait pas non plus l’être, peu importe à quel point l’argent qu’on lui a offert. Dans cet esprit, il n’est pas si choquant pour Green de confirmer que Friedkin n’est pas impliqué dans le nouveau film.

« Il y a une rumeur sur IMDB selon laquelle je suis impliqué dans une nouvelle version de L’Exorciste« , a-t-il tweeté. « Ce n’est pas une rumeur, c’est un mensonge éhonté. Il n’y a pas assez d’argent ou de motivation dans le monde pour me faire faire ça. »

L’Exorciste le redémarrage sortira en salles le 13 octobre 2023.