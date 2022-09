Le directeur de la série télévisée Kingdom Hearts révèle des détails sur le projet annulé

Kingdom Hearts est l’une des plus grandes franchises de jeux jamais publiées par Sony depuis sa première sortie sur PlayStation 2 en 2002. Cependant, cela aurait également pu être une énorme série télévisée si une série animée prévue basée sur la collaboration Disney et Square Enix avait disparu. en avant. Près de deux décennies plus tard, le réalisateur Seth Kearsley a révélé quelques détails sur le projet perdu, notamment une cassette VHS qui semble contenir une première version du projet pilote de l’émission.





Kingdom Hearts est un projet croisé qui a lancé de nombreux personnages Disney très appréciés dans un monde sombre et tordu où ils rencontrent Sora, un garçon dont le monde est secoué par l’arrivée d’une force sinistre qui vole ses amis et détruit sa maison. Le jeu voit alors Sora unir ses forces avec Donald Duck et Goofy afin de parcourir les mondes pour vaincre le mal et restaurer son monde. Le jeu a engendré un certain nombre de retombées, et il comprenait potentiellement une série télévisée qui a été mise en développement presque immédiatement.

Dans les messages, Kearsley a partagé un certain nombre d’images montrant le scénario de l’extension potentielle de la franchise du jeu, y compris le dialogue entre les personnages principaux de l’épisode pilote qui aurait été appelé « Agrabah » après le tournage d’Aladdin de Disney. Alors qu’une liste de distribution partagée comprenait de nombreux acteurs de voix de jeux vidéo revenant pour exprimer leurs personnages à la télévision, en l’absence de Haley Joel Osment, qui jouait Sora dans le jeu. Découvrez les messages ci-dessous :

UN Coeurs du Royaume La série pourrait maintenant arriver sur Disney +

Alors que l’idée originale d’une série Kingdom Hearts n’a jamais vu le jour, l’avènement de Disney + semble avoir ravivé la possibilité que la franchise passe du jeu à la télévision. En 2020, la rumeur disait qu’une nouvelle série avait été mise en développement avec les talents réguliers de Disney tels que Jim Cummings, Bill Farmer et Tony Anselmo reprenant leurs rôles habituels.

Cependant, depuis lors, la série semble avoir été bloquée sans aucune autre annonce, même lorsqu’un quatrième volet de la série de jeux vidéo a été annoncé autour du 20e anniversaire du jeu original. Avec les jeux ayant des scénarios assez solides, il semble que la majeure partie du travail ait déjà été établie, et une série devrait vraiment être une évidence.

L’un des plus grands défis auxquels Kingdom Hearts était confronté il y a vingt ans était de savoir où il aurait pu trouver une maison, le type de narration continue qui devient maintenant normal étant un non-non complet pour de nombreux réseaux. Reste à savoir si Kingdom Hearts arrivera un jour sur les écrans en tant que série, mais les fans aimeraient certainement voir les aventures de Sora se dérouler sous forme de série télévisée, en particulier avec un certain nombre d’autres franchises de jeux en cours de production, telles que Sonic The Hérisson, Super Mario Bros, Twisted Metal et Metal Gear Solid entre autres.